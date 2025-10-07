Octubre con ofertas: aerolíneas venezolanas lanzan descuentos especiales en boletos

Suscríbete a nuestros canales

Durante este mes de octubre, dos aerolíneas venezolanas tendrán descuentos especiales para mujeres a propósito de conmemorarse el mes rosa.

A través de sus redes sociales, las compañías aéreas compartieron los detalles.

Aerolíneas venezolanas lanzan descuentos especiales en boletos

"Aeropostal Alas de Venezuela en este mes trae la promo de 50% de descuento en nuestras rutas para todas las mujeres que viajen con nosotros.

Válido del 16 al 20 de octubre. ¡CUPOS LIMITADOS!", se lee en su cuenta oficial de Instagram.

De igual modo, Aerolíneas Estelar informó que desde este martes 7 de octubre arranca un descuento del 10% en dos de sus rutas.

¿Cuáles son los canales para realizar las reservaciones de los vuelos con Estelar?

Estelar ha dispuesto varios métodos de comunicación directa para reservar los vuelos:

Para más información, también puede dirigirse a su sede física ubicada en la Torre Estelar, Calle Londres, Urbanización Las Mercedes, Caracas.

