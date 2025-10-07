Vaguada monzónica sobre el territorio venezolano: pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que hay una vaguada monzónica al noroeste del territorio nacional.

En tal sentido, el Inameh refiere que las condiciones propiciarán en horas de la mañana nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas en buena parte del territorio nacional, esperándose desarrollo de mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico, en zonas de la Guayana Esequiba, en Amazonas, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Región Insular y el estado Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche, el Inameh prevé aumento progresivo de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio nacional, con formación de células convectivas, acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, la Gran Caracas, Falcón, Andes y Zulia.

Del mismo modo, explicó que las condiciones son reforzadas por convección, producto del calentamiento diurno y efectos convectivos locales.

