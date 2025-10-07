Maduro informa sobre coordinaciones con EEUU para el resguardo de su sede diplomática: La reacción fue positiva

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela coordinó en conjunto con Estados Unidos (EEUU) el reforzamiento de seguridad de su embajada en Caracas, tras conocer que se llevaría a cabo un ataque terrorista contra esas instalaciones en los próximos días.

Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, detallando que el jefe del Diálogo por la Paz, Jorge Rodríguez, se encargó de llevar a cabo las comunicaciones con la Administración de Donald Trump.

“Le ordené que se comunicará por todas las vías con el gobierno de EEUU y lo hizo de manera inmediata. La reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva, tomaron todas las medidas”, indicó en su programa “Con Maduro +”.

Agregó que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, envió a la embajada al comisario de la Policía Diplomática venezolana a reforzar la seguridad alrededor de las instalaciones estadounidenses en Caracas.

Rodríguez informó la noche del domingo 5 de octubre, que mediante una operación preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta atacar a la sede diplomática con explosivos letales.

Investigación en curso

Maduro aseguró que durante la tarde de este lunes, Rodríguez le dio a conocer a EEUU los nombres de los responsables que estaban planeando este ataque, además, mencionó que el servicio de inteligencia venezolano está bajo la búsqueda y captura de algunos de los involucrados que se encuentran dentro del territorio nacional.

“Hasta ahí puedo informar porque la investigación está en pleno desarrollo pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismo que tenemos, tiene la información nombre, apellido, hora de reunión, que conversaron sobre el atentado, donde lo hicieron y que fue avalado por una persona que ya se sabrá (quién es)”, explicó.

Maduro culminó sus declaraciones, calificando esta acción como una operación de “falsa bandera y provocación”, al tener el objetivo de generar una escalada de enfrentamiento entre ambos países.

“Un enfrentamiento en el que nadie va a preguntar cómo y quién lo hizo, donde nadie va a escuchar a nadie, sino el repiqueteo de las ametralladoras de los misiles”, dijo.