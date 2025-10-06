¡Falta poco! Preregistro para la misa por los primeros Santos de Venezuela llega a su fin: conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la Misa de Acción de Gracias por los dos primeros santos de Venezuela ha entrado en su fase final, con el anuncio de que el formulario de prerregistro para asistir estará disponible solo hasta este martes 7 de octubre.

Los feligreses que deseen participar en la eucaristía, pautada para el sábado 25 de octubre, deben completar su inscripción en línea a la brevedad.

Mientras tanto, autoridades civiles, religiosas y de seguridad avanzan en la planificación de los actos con motivo de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un evento histórico que congregará a miles de personas en Caracas.

Preparativos para la Gran Fiesta de la Santidad

Mientras finaliza el proceso de inscripción, la Conferencia Episcopal Venezolana y los comités organizadores continúan afinando los detalles logísticos y pastorales para esta "gran Fiesta de la Santidad".

Se espera una masiva congregación en el Estadio Monumental para honrar las vidas de santidad y el legado de ambos venezolanos, cuya canonización se realizará días antes en El Vaticano.

Despliegue logístico en el Monumental

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó que este lunes se llevó a cabo una reunión clave en el Estadio Monumental, contando con la participación de representantes de la Iglesia, organismos de seguridad ciudadana, Protección Civil y el sistema de Gestión de Riesgos.

“Nos preparamos con todos los elementos técnicos, audiovisuales, de organización y de seguridad para atender a los fieles que llegarán desde Caracas y distintas regiones del país”, precisó Meléndez.

La autoridad capitalina destacó el carácter profundamente espiritual y cultural de esta celebración, asegurando que el despliegue logístico garantizará el desarrollo ordenado y seguro de todas las actividades.

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles es considerada un acontecimiento de alto valor religioso y patrimonial, simbolizando la esperanza y el servicio para el pueblo venezolano.

