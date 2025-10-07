Oficialismo marcha en Caracas este 7 de octubre: ¿Cuáles son las rutas alternas?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 7 de octubre, se llevará a cabo una nueva movilización oficialista en el este y centro de Caracas.

Según se pudo conocer, la marcha busca exigir respeto por la libertad y soberanía de los pueblos de Venezuela y Palestina.

¿Cuál es la ruta?

Hasta ahora se tiene previsto que la actividad tenga como punto de concentración la plaza Altamira, del municipio Chacao, desde la 1:00 de la tarde.

De igual modo, a través de redes sociales se conoció sobre algunas restricciones viales entre la avenida Rómulo Gallegos del municipio Sucre y la avenida Francisco de Miranda a la altura de Parque Cristal; en esta última habría una tarima.

Además, se registra un cierre total de avenida Lecuna en pleno centro de la capital.

Los usuarios también informaron sobre retraso vehicular en el oeste, específicamente en la avenida San Martín.

Hasta el momento se desconoce la ruta final de la movilización.

¿Cuáles son las vías alternas?

Cierre: Altamira (Av. Francisco de Miranda - Altura Parque Cristal): autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Es la vía principal de desvío. El tráfico suele cargarse en los accesos desde Chacao y Caurimare. Avenida Rómulo Gallegos: Funciona para vehículos que se dirigen hacia el este (Los Dos Caminos, La California).

Cierre: Av. Lecuna (Centro de Caracas): Utilice la Av. Bolívar como alternativa paralela para moverse en el centro, evitando Lecuna y autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Retraso fuerte: Av. San Martín (Oeste de Caracas): Av. Intercomunal de Antímano / La Paz: Use esta vía para acceder o salir del Oeste (Antímano, Carapita) hacia el resto de la ciudad. Vías internas de El Paraíso: Si su destino es la zona centro-oeste, intente utilizar las calles internas de la urbanización El Paraíso para luego conectar con las avenidas principales que salen hacia la Gran Cacique Guaicaipuro.

Por otra parte, los transeúntes también pueden hacer uso del Metro de Caracas, especialmente la Línea 1 y sus conexiones, como alternativa al tráfico terrestre en las zonas afectadas.

