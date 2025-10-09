Maduro responde a EEUU: Lo que quieren es una guerra para imponer un gobierno títere

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos (EEUU) quiere generar “una guerra” en el Caribe y Suramérica para imponer un “gobierno títere” en Venezuela.

“Ellos quieren robarse el petróleo, el gas, el oro. Pero le tenemos noticias al imperio norteaméricano (...) todo eso y esta tierra seguirá siendo de los venezolanos, jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada”, enfatizó Maduro.

Esto en referencia a la movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe, frente a las costas del país.

En tal sentido, instó a los venezolanos a prepararse para defender a lq nación ante esta situación que busca “generar violencia” en el territorio nacional; al tiempo que les pidió continuar trabajando por el país.

“Si los gringos amenazas, si los gringos nos atacan más trabajamos (...) jamás se debe detener. El trabajo por la salud, la educación, la vida del pueblo venezolano”, dijo Maduro.

Amenazas

Más temprano, el secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, reiteró este miércoles que “hay una amenaza” contra la “tranquilidad” de Venezuela, basada en la desinformación.

“Se fundamenta en el levantamiento de ‘falsos positivos’ en el desencadenamiento de una retórica violenta que promueva la violencia contra las personas civiles, contra el pueblo de Venezuela”, indicó Rodríguez, en un encuentro con la comunidad internacional.