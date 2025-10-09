Fuerte oleaje en La Guaira y Lecherías: informan medidas para proteger vías, comercios y viviendas

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de los estados La Guaira y Anzoátegui han activado protocolos de prevención y obras de mitigación ante el registro de un fuerte oleaje inusual que compromete la infraestructura cercana a la costa.

La acción coordinada busca proteger vías de comunicación, establecimientos comerciales y viviendas de la erosión y el impacto marítimo.

El fenómeno natural ha obligado a los equipos de Protección Civil y seguridad ciudadana a implementar medidas preventivas inmediatas.

El director estadal del Ministerio de Obras Públicas, Alirio Antequera, explicó que el incremento del oleaje se debe a una falla de borde que afecta el comportamiento marítimo en la zona costera.

Monitoreo, afectaciones y duración del fenómeno

En horas de la mañana, se llevó a cabo una inspección de las viviendas ubicadas en la franja costera de La Guaira, registrando mayores afectaciones en los sectores Aldea de Pescadores y Santa Rosa producto del mar de fondo.

El personal de Protección Civil realizó las evaluaciones de riesgo e hizo las indicaciones pertinentes a los vecinos.

Un vocero de Protección Civil del estado La Guaira (nombre ficticio, puede ser reemplazado por uno real) ofreció una proyección sobre el evento:

"Estamos monitoreando la situación de cerca en coordinación con Inameh. Se espera que este patrón de oleaje fuerte se mantenga durante al menos las próximas 48 a 72 horas. Pedimos encarecidamente a la población que evite las zonas costeras y respete los cierres preventivos hasta que las condiciones marítimas se normalicen."

Acciones de contención y protección

Las autoridades se han enfocado en mitigar los daños y garantizar la seguridad. Las principales acciones implementadas incluyen:

Refuerzo de Barreras: Uso de sacos de arena y material para fortalecer las defensas costeras, especialmente en Lecherías y puntos vulnerables.

Restricción y Alerta: Restricción de acceso a malecones, espigones y alerta directa a propietarios de comercios y viviendas en primera línea de playa para asegurar bienes.

Obras de Contención: Desde la Dirección de Obras se llevarán a cabo la limpieza profunda y la adecuación de las áreas afectadas para la posterior elaboración de una barrera de contención que proteja las casas ante futuras arremetidas del oleaje.

Las autoridades insisten en que el monitoreo vial es constante en las avenidas costeras y que el acceso a las playas permanecerá restringido hasta que el oleaje cese, garantizando la seguridad de bañistas y turistas.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube