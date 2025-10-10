Las sardinas no querían bajar hacia aguas venezolanas: Maduro explica los motivos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que la temporada de pesca de sardinas se ha visto afectada “gravemente” ante la presencia de embarcaciones militares de Estados Unidos (EEUU) en el mar Caribe.

“La temporada de sardinos, que es tan importante para nuestros pescadores y el país, se vio afectada gravemente este año y como nunca antes, porque las sardinas no querían bajar de la parte más suave o fría del mar Caribe del norte, debe ser que estaban los barcos destructores del imperio por ahí y le daban frío”, indicó Maduro, durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra.

Sin embargo, destacó que a pesar de “los misiles, las sanciones, el bloqueo económico y de toda la guerra económica que el imperio norteamericano ha impuesto sobre el país, Venezuela ha logrado el milagro de producir todos los alimentos que consume la familia venezolana”.

Cuidar la Madre Tierra

En su participación en el congreso, Maduro exhortó a los representantes de los movimientos sociales que promueven la defensa del planeta a asumir las nuevas responsabilidades humanas y ecologistas necesarias en la venidera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 que se realizará próximamente en Brasil.

“No esperemos nada de los que crearon esta crisis, de quienes la niegan y pretenden profundizar el modelo destructivo de nuestro planeta. No esperemos nada de ellos. De ellos lo único que se puede esperar es incumplimiento, falsas promesas o lo peor, planes para profundizar la crisis que han metido al planeta”, dijo.