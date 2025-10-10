¡La calle ya no es pista! Autorizan espacios para las motopiruetas en Venezuela: consulta aquí por estado

Suscríbete a nuestros canales

El Movimiento por la Paz y la Vida, anunció el listado de espacios autorizados para practicar el deporte de las motopiruetas en el territorio nacional.

A través de sus redes, el Movimiento difundió el listado con el objetivo de "garantizar la seguridad, promover la prevención de accidentes en vías públicas y fortalecer una cultura de disciplina, respeto y sana convivencia".

Motopiruetas en Venezuela

De acuerdo con la publicación, "las motopiruetas son una expresión cultural y deportiva", sin embargo, resalta que "deben practicarse unicamente en los espacios autorizados".

De este modo, se protege la vida y se mantiene el orden ciudadano durante la práctica de este deporte.

Espacios autorizados

Ene ste sentido enlistó los espacios autorizados por estado para practicar las motopiruetas:

Anzoátegui

Bolívar - El Carmen: avenida Jorge Rodríguez, estacionamiento del Polideportivo Luis Ramos

Apure

Biruaca - Biruaca: avenida intercomunal Biruaca, San Fernando, Domo Bravos de Apure

Aragua

Zamora- Las Mercedes: avenida Lisandro Hernández, antiguo Terminal de Villa de Cura

Francisco Linares Alcántara Mons Feliciano González: calle ancha de paraparal 2 manzana D

Bolívar

Caroní - Cachamay: estadio CTE Cachamay

Angostura del Orinoco José Antonio Páez: final de la vía principal de cabelum, zona industrial

Carabobo

Valencia - Rafael Urdaneta: estacionamiento 2 Hipódromo de Valencia

Carlos Arvelo - Tacarigua: autopista Regional del Centro, las tiamitas

Cojedes

Tinaquillo: frente a rodanol y acerven

Tinaco: carretera Tinaco - Pao antigua construcción del ferrocarril

Delta Amacuro

Tucupita - San Rafael: avenida Las Manacas, vía La Florida

Falcón

Miranda - San Antonio: avenida Independencia Monumento de las Madres

Guárico

Leonardo Infante - Valle de la Pascua: avenida libertador Antigua pista de Karting

Francisco de Miranda - Calabozo: Zona Industrial Adagro

La Guaira

Vargas - Urimare: avenida Bicentenario, planta de tratamiento Punta Gorda

Lara

Iribarren - Santa Rosa: estacionamiento del Complejo Ferial Bicentenario Arena Plaza

Jiménez Juan Bautista Rodríguez: avenida el estadio sector el paraíso vereda 4 Concha la Guaroa

Mérida

Libertador - Mariano Picón Salas: urbanización Lumonti al frente de las damas Salesianas

Alberto Aldriani - Peesidente Betancourt: pista de Karting, avenida Bolívar, barrio La Conquista al lado del gimnasio vertical

Miranda

Guaicaipuro - Los Teques: avenida Circunvalación de Los Teques

Zamora - Guatire: El Calao

Monagas

Maturín - San Simón: detrás de la Base de Misiones

Ezequiel Zamora - Punta de Mata: Raúl Leoni, detrás de la Manga de Coleo

Nueva Esparta

García - Francisco Fajardo: Villa Zoila

Portuguesa

Agua Blanca: complejo Caña de Azúcar Troncal 5, a 200 metros de la Redoma Indio Atapaima

Guanare- San Juan de Guanaguanare: área del estacionamiento de la Ciudad deportiva Guanare

Sucre

Sucre - Altagracia: calle Rotaria, zona industrial

Rivero - Cariaco: avenida Bomberos viejos

Táchira

Cárdenas - San Juan Bautista: la Trocha ubicado en barrancas y Tariba

San Cristóbal - San Juan Bautista: estacionamiento de Pueblo Nuevo

Trujillo

Valera - Mercedes Díaz: avenida principal vía La Puerta Domo Bolivariano, Carmania

Bolívar - Sabana Grande: avenida Carretera Panamericana Vía La Ceiba

Yaracuy

Cocorote - San Jerónimo, Cocorote: avenida Madre Teresa de Calcuta

Zulia

Maracaibo - Chiquinquirá: estacionamiento Estadio Polideportivo Pachencho Romero

Cabimas - Ambrosio: calle entre estacionamiento Domo y detrás del Terminal

