¡La calle ya no es pista! Autorizan espacios para las motopiruetas en Venezuela: consulta aquí por estado

El Movimiento por la Paz y la Vida, anunció el listado de espacios autorizados para practicar el deporte de las motopiruetas en el territorio nacional.
A través de sus redes, el Movimiento difundió el listado con el objetivo de "garantizar la seguridad, promover la prevención de accidentes en vías públicas y fortalecer una cultura de disciplina, respeto y sana convivencia".
Motopiruetas en Venezuela
De acuerdo con la publicación, "las motopiruetas son una expresión cultural y deportiva", sin embargo, resalta que "deben practicarse unicamente en los espacios autorizados".
De este modo, se protege la vida y se mantiene el orden ciudadano durante la práctica de este deporte.
Espacios autorizados
Ene ste sentido enlistó los espacios autorizados por estado para practicar las motopiruetas:
Anzoátegui
Bolívar - El Carmen: avenida Jorge Rodríguez, estacionamiento del Polideportivo Luis Ramos
Apure
Biruaca - Biruaca: avenida intercomunal Biruaca, San Fernando, Domo Bravos de Apure
Aragua
Zamora- Las Mercedes: avenida Lisandro Hernández, antiguo Terminal de Villa de Cura
Francisco Linares Alcántara Mons Feliciano González: calle ancha de paraparal 2 manzana D
Bolívar
Caroní - Cachamay: estadio CTE Cachamay
Angostura del Orinoco José Antonio Páez: final de la vía principal de cabelum, zona industrial
Carabobo
Valencia - Rafael Urdaneta: estacionamiento 2 Hipódromo de Valencia
Carlos Arvelo - Tacarigua: autopista Regional del Centro, las tiamitas
Cojedes
Tinaquillo: frente a rodanol y acerven
Tinaco: carretera Tinaco - Pao antigua construcción del ferrocarril
Delta Amacuro
Tucupita - San Rafael: avenida Las Manacas, vía La Florida
Falcón
Miranda - San Antonio: avenida Independencia Monumento de las Madres
Guárico
Leonardo Infante - Valle de la Pascua: avenida libertador Antigua pista de Karting
Francisco de Miranda - Calabozo: Zona Industrial Adagro
La Guaira
Vargas - Urimare: avenida Bicentenario, planta de tratamiento Punta Gorda
Lara
Iribarren - Santa Rosa: estacionamiento del Complejo Ferial Bicentenario Arena Plaza
Jiménez Juan Bautista Rodríguez: avenida el estadio sector el paraíso vereda 4 Concha la Guaroa
Mérida
Libertador - Mariano Picón Salas: urbanización Lumonti al frente de las damas Salesianas
Alberto Aldriani - Peesidente Betancourt: pista de Karting, avenida Bolívar, barrio La Conquista al lado del gimnasio vertical
Miranda
Guaicaipuro - Los Teques: avenida Circunvalación de Los Teques
Zamora - Guatire: El Calao
Monagas
Maturín - San Simón: detrás de la Base de Misiones
Ezequiel Zamora - Punta de Mata: Raúl Leoni, detrás de la Manga de Coleo
Nueva Esparta
García - Francisco Fajardo: Villa Zoila
Portuguesa
Agua Blanca: complejo Caña de Azúcar Troncal 5, a 200 metros de la Redoma Indio Atapaima
Guanare- San Juan de Guanaguanare: área del estacionamiento de la Ciudad deportiva Guanare
Sucre
Sucre - Altagracia: calle Rotaria, zona industrial
Rivero - Cariaco: avenida Bomberos viejos
Táchira
Cárdenas - San Juan Bautista: la Trocha ubicado en barrancas y Tariba
San Cristóbal - San Juan Bautista: estacionamiento de Pueblo Nuevo
Trujillo
Valera - Mercedes Díaz: avenida principal vía La Puerta Domo Bolivariano, Carmania
Bolívar - Sabana Grande: avenida Carretera Panamericana Vía La Ceiba
Yaracuy
Cocorote - San Jerónimo, Cocorote: avenida Madre Teresa de Calcuta
Zulia
Maracaibo - Chiquinquirá: estacionamiento Estadio Polideportivo Pachencho Romero
Cabimas - Ambrosio: calle entre estacionamiento Domo y detrás del Terminal
