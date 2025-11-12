¿Ya no llegará Santa? El Bosque Encantado de Miami desaparece para siempre

Suscríbete a nuestros canales

Miami recibe la temporada navideña de 2025 con la confirmación del cierre definitivo de Santa's Enchanted Forest, poniendo fin a una importante tradición de 40 años.

La noticia, confirmada por un gerente veterano tras la disolución de la empresa operadora el año pasado, marca el fin de la atracción que enfrentó dificultades desde que perdió su contrato de arrendamiento en Tropical Park en 2020.

Según El Nuevo Herald, intentos posteriores de reubicación en Hialeah (2021) y en una zona de Doral/Medley (2022-2023), esta última afectada por una ubicación deficiente cerca de un vertedero, no lograron asegurar la viabilidad del parque.

Impacto cultural

El vacío dejado por Santa's lo ocupan nuevas ofertas festivas que compiten por la atención del público este noviembre.

Christmas Wonderland, operado por Loud and Live, inicia su tercer año en la codiciada ubicación de Tropical Park, ofreciendo una experiencia moderna con temática "305".

Dicha empresa superó una demanda desestimada en 2023, en la que Santa's alegaba manipulación en la licitación del condado.

Además, una nueva atracción, Ripley's Believe It or Not! Christmas Park, abre sus puertas esta semana en el Parque Amelia Earhart de Hialeah, diversificando las opciones para las familias del sur de Florida.

