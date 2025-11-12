Congreso publica mensajes que vinculan a Trump con la red de abuso de Epstein: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 12 de noviembre, el Congreso de Estados Unidos (EEUU) publicó documentos que vinculan al presidente Donald Trump con la red de abuso de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con el reporte, se trata de correos electrónicos donde el fallecido pederasta vincula directamente al mandatario estadounidense con sus abusos.

Epstein habría escrito que Trump era "un perro que no ha ladrado" y aseguró que el magnate pasó "horas" con una víctima.

Mensajes que vinculan a Trump con la red de abuso de Epstein

Un correo de 2011 entre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell muestra al financiero diciendo que la víctima pasó "horas" con Trump en su casa, algo que nunca se había mencionado.

Congresistas y la Casa Blanca identificaron a la víctima anónima como Virginia Giuffre, reportó EFE.

De igual modo, en otro correo de 2019, Epstein menciona que Trump le pidió renunciar a la membresía de Mar-a-Lago y afirma que "por supuesto que él (Trump) sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara" la captación de menores.

Ante estos señalamientos, la portavoz Karoline Leavitt envió un comunicado y aseguró que los demócratas filtraron selectivamente los correos para crear una "narrativa falsa" y difamar a Trump, aunque se hizo eco de la identificación de Giuffre como la víctima anónima.

Los correos electrónicos en los que se menciona a Trump forman parte de los más de 20.000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja dentro de su investigación sobre el fallecido magnate, acusado de tráfico sexual, y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

