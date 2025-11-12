Playas de Los Ángeles en riesgo: revisa qué zonas están contaminadas y cuáles ya son seguras

Suscríbete a nuestros canales

Las playas de Los Ángeles vuelven a estar bajo advertencia sanitaria. El Departamento de Salud Pública del Condado alertó a los bañistas sobre altos niveles de bacterias detectados en varias zonas costeras populares, por lo que recomienda evitar nadar, surfear o jugar en el agua hasta nuevo aviso.

Las más recientes pruebas de calidad del agua revelaron concentraciones bacterianas que superan los límites seguros establecidos por el estado de California.

Entre las áreas afectadas figuran algunos de los puntos más visitados del litoral angelino:

Sumidero pluvial Pico-Kenter en Santa Mónica , cerca de la Torre Sur 20: restricción de 100 yardas a lo largo de la costa desde el desagüe pluvial.

Playa Inner Cabrillo en San Pedro : cierre completo de la zona de baño.

Muelle de Santa Mónica : restricción de 100 yardas a lo largo del muelle.

Walnut Creek en Paradise Cove : restricción de 100 yardas desde el arroyo.

Desagüe pluvial de Wilshire Blvd., Torre Norte 12 en Santa Mónica : restricción de 100 yardas.

Playa Mothers en Marina del Rey: toda la zona de baño permanece cerrada.

Las autoridades recomiendan mantenerse alejados de estas áreas hasta que nuevas pruebas confirmen la reducción de los niveles bacterianos.

El contacto directo con el agua contaminada puede causar infecciones cutáneas, gastrointestinales y respiratorias.

Zonas ya despejadas y canales de información

Por otra parte, se levantaron las advertencias en zonas donde los niveles volvieron a la normalidad: Laguna de Malibú en Surfrider Beach, Laguna del Cañón de Topanga y desagüe pluvial de Castlerock, ambas en la playa del condado de Topanga.

El Departamento de Salud Pública mantiene una línea directa disponible las 24 horas al 1-800-525-5662, así como mapas interactivos y actualizaciones en tiempo real en publichealth.lacounty.gov/beach.

