Black Friday peligra en EEUU: esta es la amenaza de activistas que ponen en riesgo el día de ofertas

En un movimiento de protesta social sin precedentes, diversas organizaciones civiles y activistas han lanzado una convocatoria a un boicot económico masivo para el próximo Black Friday. El objetivo es utilizar la fecha de consumo más importante del año para manifestar su descontento tanto con las políticas del gobierno del presidente Donald Trump como con el aumento de la desigualdad social en el país.

Los grupos Blackout the System, The People's Sick Day y American Opposition en un comunicado grupal expresaron:

“La coalición de grupos está instando a los estadounidenses a detener todo gasto y a negarse a ir a trabajar durante el ‘Mass Blackout’, el cual se extiende desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, para protestar contra la administración Trump y la desigualdad económica”

El llamado a la 'jornada de No compra'

La campaña de boicot pide a los ciudadanos abstenerse de realizar compras durante el Black Friday, una jornada que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Los organizadores argumentan que el consumo masivo en esta fecha solo beneficia a las grandes corporaciones y al sistema económico que, según ellos, perpetúa las políticas de la administración Trump y ensancha la brecha entre ricos y pobres. La iniciativa busca redirigir la atención del consumo a la acción social y la protesta política.

Los grupos convocantes han expresado que el objetivo de la protesta es retirar el apoyo económico al sistema que perciben como corrupto:

“El dinero es el único idioma que el sistema entiende. No necesitamos amotinarnos o protestar en las calles para ser escuchados. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de alimentarlos. Cuando retiramos nuestros dólares, les quitamos su poder. La resistencia económica no es violenta, es poderosa y es la única herramienta que no pueden silenciar.”

Incertidumbre sobre el impacto del boicot

El Black Friday genera miles de millones de dólares en ventas anualmente, y un cambio significativo en el comportamiento del consumidor requeriría una adhesión masiva.

La clave para la efectividad de la protesta reside en la capacidad de los grupos para persuadir a una parte sustancial de la población a priorizar la protesta política sobre las ofertas y descuentos. La situación genera una gran incertidumbre sobre si esta protesta logrará impactar las cifras récord de ventas del famoso día de compras.

