Fallo a favor de 615 inmigrantes en Chicago: juez ordena liberación por violación de sus derechos legales

Un juez federal identificado como el juez Jorge Castillo, emitió una orden para liberar a 615 inmigrantes detenidos en Chicago, tras demostrarse que sus derechos legales fueron vulnerados durante el proceso de detención.

La decisión judicial responder a fallas en la justificación y documentación de sus arrestos, según las normas legales vigentes.

La orden refleja acciones legales que buscan hacer cumplir el debido proceso en detenciones migratorias, un tema de creciente atención en la ciudad. El juez Castillo afirmó en su fallo:

“La detención de individuos sin órdenes judiciales ni fundamentos sólidos representa una grave transgresión de las garantías procesales establecidas en la Constitución. Tales prácticas socavan la confianza en el sistema judicial ”, expresó Castillo.

Detalles del caso y efectos del fallo

El caso involucra arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin las órdenes judiciales correspondientes ni causa probable suficiente. Este incumplimiento llevado al juez a ordenar la liberación inmediata de los afectados y exigir mayor transparencia y rigor en futuras detenciones.

El fallo se inscribe en una serie de resoluciones judiciales que buscan limitar arrestos arbitrarios y proteger los derechos fundamentales de los inmigrantes en varios estados del medio oeste. Además, se contempla la obligación del gobierno federal de resarcir a quienes fueron detenidos ilegalmente.

Aplicaciones prácticas y próximas medidas legales

La resolución afecta directamente a cientos de personas detenidas en marzo de 2025 en Chicago, quienes ahora podrán recuperar su libertad, incluyendo la devolución de fianzas pagadas. Abogados y organizaciones defensoras de inmigrantes participan activamente para asesorar a los beneficiarios y garantizar la implementación del fallo.

Algunos testimonios de víctimas liberadas reflejan las difíciles condiciones vividas durante las detenciones. Una persona comentó:

“Estar encerrado en una celda con más personas suficientes de las que caben, sin agua potable ni camas, es una experiencia inhumana”.

Otro testimonio aportado durante las audiencias judiciales fue:

"El agua que nos daban sabía a alcantarilla y los baños estaban desbordados, la situación era insostenible".

Por otra parte, este caso se enmarca en un contexto más amplio de demandas contra prácticas de abuso en centros de detención y procedimientos migratorios, reforzando la vigilancia judicial sobre estas actuaciones en Chicago y otras áreas cercanas.

