Mercados navideños en Chicago: conozca cuándo abren las puertas los Christkindlmarket 2025

Los Christkindlmarkets son una tradición navideña muy querida en Estados Unidos (EEUU), sin embargo, la versión de Chicago es la más grande y famosa, este año ya se anunciaron las fechas de apertura, conoce los detalles.

Lo primero que debe saber es que Christkindlmarkets se trata de un “evento” de origen Alemán, su concepto se basa en su histórico homónimo de Núremberg, Alemania, que data del siglo XVI.

Estos son una serie de mercados, de acceso gratuito, que recrean el encanto y la calidez de los mercados navideños europeos, con un ambiente festivo y acogedor.

Se compone de docenas de pequeñas cabañas de madera (similares a chalets) que venden productos auténticos.

Además, un dato curioso es que la apertura del mercado es presidida por el Christkind, una figura celestial, angelical, que es el símbolo del regalo de Navidad en la cultura alemana.

Detalles sobre la apertura y funcionamiento de los Christkindlmarket

En 2025, el Christkindlmarket regresa a tres ubicaciones en el área de Chicago:

Daley Plaza (Chicago): desde el viernes 21 de noviembre, hasta el 24 de diciembre (Nochebuena)

RiverEdge Park (Aurora): desde el viernes, 21 de noviembre, hasta el 24 de diciembre (Nochebuena)

Gallagher Way (Wrigleyville): Desde el domingo 23 de noviembre, hasta el 31 de diciembre (Nochevieja)

- Estarán activos de domingos a jueves, de 11:00 am a 8:00 pm, los viernes y sábados será de 11:00 am a 9:00 pm.

- Días festivos (Acción de Gracias, Nochebuena, Nochevieja) suelen tener horarios reducidos hasta las 4:00 pm.

Datos clave de la edición de 2025

Después de una ausencia en 2024, el mercado de Wrigleyville regresa, permaneciendo abierto hasta el 31 de diciembre e integrándose con el complejo Winterland de Gallagher Way.

Se ha anunciado que la ubicación principal en Daley Plaza albergará un nuevo evento cultural alemán que se revelará en las próximas semanas.

Se anunciará el diseño de la nueva taza (mug) coleccionable de Glühwein de este año, que es muy esperada.

El mercado de Aurora será el más grande de su historia con más de 60 vendedores, y presentará nuevos platos de temporada como s'mores y champiñones salteados.

Habrá nuevos eventos y peluches temáticos inspirados en Krampus, la figura folclórica alpina que acompaña a San Nicolás.

Se realizará el evento exclusivo con venta de entradas, 'Twas the Night Before Christkindlmarket Opening Night Event, el jueves 20 de noviembre, un día antes de la apertura al público, ofreciendo una experiencia más íntima.

