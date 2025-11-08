Retiro de vehículos Toyota en EEUU: modelos que representan un riesgo para sus usuarios y sepa qué hacer si es uno de los afectados

Suscríbete a nuestros canales

Los retiros de vehículos en Estados Unidos (EEUU) debido a fallas son cada vez más frecuentes, o al menos este año han tenido una mayor visibilidad en cuenta a los avisos a los propietarios, esta vez se ha anunciado otra serie de autos afectados de Toyota Motor Corporation.

Los retiros pueden responder a problemas que afectan las funcionalidades de algunos vehículos que obligan a los usuarios a vivir de reparación en reparación o pueden incluso afectar la seguridad y hasta causar accidentes.

Este es el caso del actual retiro que ha puesto en marcha Toyota con ciertos modelos específicos de su marca y de Lexus, debido a un “potencial funcionamiento irregular del motor”.

De hecho, se explica que existe la posibilidad de que ciertos residuos de mecanizado no se hayan eliminado del motor durante su producción.

Por lo que los vehículos afectados, esto puede provocar un posible cascabeleo del motor, un funcionamiento irregular del motor, que el motor no arranque o una pérdida de potencia.

“Una pérdida de potencia mientras se conduce a velocidades más altas puede aumentar el riesgo de un accidente”, advierte el fabricante.

Modelos afectados en el retiro de Toyota de noviembre

De acuerdo con Toyota, aproximadamente 127,000 vehículos de ambas marcas, solo modelos de gasolina convencional, están involucrados en este retiro en EEUU.

Los vehículos afectados por este retiro incluyen los Toyota Tundra de los años 2022-2024, Lexus LX de los años 2022-2024 y Lexus GX de 2024.

Vale la pena destacar que, aunque sea propietario de alguno de estos vehículos, no necesariamente vas a formar parte de la campaña de retiro.

Se ha anunciado que los clientes serán notificados sobre este problema a principios de enero del próximo año.

En todo caso, la recomendación es que los dueños de estos modelos de autos confirmen su el suyo está involucrado en dicho retiro.

Para ello, puede visitar el sitio web del fabricante o el portal de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (NHTSA):

Para hacer la consulta, debes ingresar tu Número de Identificación Vehicular (VIN) o la información de tu matrícula.

Si tiene alguna duda, también puede contactar al soporte de Toyota llamando al Centro de Compromiso de Marca de Toyota, al 1-800-331-4331 o al Centro de Experiencia del Cliente de Lexus, al 1-800-255-3987.

Es importante entender que actualmente no hay una solución definida para corregir el problema, por ahora Toyota se encuentra en el desarrollo de la solución para este problema.

