Inmigración en EEUU: conoce la nueva medida que USCIS aplica por mandato judicial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comparte información precisa actualizada sobre cambios en procesos migratorios, medidas nuevas, actualizaciones de formularios, entre otras novedades de interés para los inmigrantes que están realizando o planean llevar a cabo ciertos procesos.

En este caso, ha publicado un nuevo comunicado en el que dan a conocer la implementación de una acción como resultado de una orden judicial de un tribunal federal, con la que la agencia manifiesta estar en total desacuerdo.

Se trata de una decisión emitida el 30 de octubre de 2025, sobre el caso Asylum Seeker Advocacy Project v. United States Citizenship and Immigration Services, et al., SAG-25-03299 (D. Md.).

Lo que debe entender sobre la medida

Es sobre la orden judicial suspende temporalmente las disposiciones de implementación de la Tarifa Anual de Asilo (AAF), por parte de USCIS, según lo dispuesto en la Notificación del Registro Federal (FRN) del 22 de julio de 2025, titulada ‘Tarifas de Inmigración de USCIS Requeridas por el Proyecto de Ley de Reconciliación HR-1(90 FR 34511 (FRN)’.

Esto hace referencia a la Ley de Reconciliación H.R. 1, la cual había ordenado que USCIS cobrara una Tarifa Anual de Asilo (AAF) de $100.

Esta tarifa de $100 se iba a cobrar anualmente a los extranjeros con una Solicitud de Asilo (Formulario I-589) pendiente por un año o más.

Esto, incluyendo aquellos casos que llevan años en trámite. Por lo que el pago se convirtió en un requisito obligatorio para mantener el caso activo.

En este sentido, USCIS asegura que cumplirá con sus términos en espera de una posible revisión judicial adicional.

Aunque la noticia ya se había dado a conocer no fue, sino, hasta este viernes que publicaron una respuesta oficial.

Impacto de la medida + Puntos clave

En consecuencia, USCIS ha detenido la emisión de todas las notificaciones personales que instruían a los solicitantes de asilo a pagar la tarifa anual.

Si usted ya había recibido un aviso de USCIS (por correo o en su cuenta en línea) solicitando el pago de la AAF.

Cualquier solicitante que haya recibido una notificación de USCIS instruyéndole pagar la AAF puede ignorar esa notificación mientras la suspensión temporal esté vigente.

USCIS no reembolsará las tarifas anuales de asilo pagadas previamente. La agencia aconseja a quienes ya pagaron que conserven sus recibos.

La pausa es temporal. USCIS indica que emitirá instrucciones actualizadas sobre el pago de la AAF cuando haya nuevos desarrollos en el litigio.

Es decir, esta pausa podría levantarse si USCIS resuelve los problemas legales señalados por el tribunal.

Si quiere ampliar la información, puede dirigirse a la página de noticias de USCIS y corroborar la información.

