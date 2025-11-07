Ola de frío extremo llegará a EEUU este fin de semana: sepa cuáles zonas se verán afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa masa de aire ártico se desplaza hacia Estados Unidos y provocará un desplome histórico de las temperaturas este fin de semana según informa Mundo Now.

Información oficial del Centro de Predicción Meteorológica confirma que múltiples frentes fríos traerán el aire más gélido de la temporada, con temperaturas que se ubicarán entre 10 y 20 grados por debajo del promedio estacional.

Meteorólogos como Ryan Maue han llegado a calificar el evento como un "frío histórico" que recuerda a las condiciones de Siberia, con pronósticos de posibles récords de frío.

Zonas

El impacto cubrirá una vasta área del país. Las zonas que experimentarán las condiciones más severas incluyen las Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior.

El frío se extenderá al Medio Oeste, el Noreste y gran parte del Este. Se pronostican heladas generalizadas en el Sur profundo, que llegarán incluso hasta Florida y la Costa del Golfo el lunes por la noche.

También se esperan condiciones invernales desde las Grandes Llanuras centrales hasta el Sureste, con nieve potencial en los Apalaches, incluso en altitudes más bajas de lo habitual.

Impacto

Este evento es importante porque pondrá fin a la temporada de cultivo en muchas regiones que no habían registrado heladas fuertes. Las temperaturas en el norte apenas alcanzarán la congelación, con mínimas que descenderán a los 10 o 15 grados Fahrenheit (o menos).

El servicio AccuWeather, por su parte, recomienda a los residentes para que tomen medidas y protejan las tuberías exteriores y los sistemas de riego. Según los expertos, las temperaturas de la próxima semana se sentirán más propias de mediados de diciembre o Navidad.

