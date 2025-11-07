Fin del TPS en EEUU este 7 de noviembre: ¿Qué opciones le quedan a los venezolanos?

Suscríbete a nuestros canales

Desde este viernes 7 de noviembre llega a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, tras la decisión del presidente, Donald Trump, y un fallo de la Corte Suprema de ese país.

Es de recordar que con esta decisión, a la medianoche de este viernes cesa el estatus para la mayoría de 250 mil venezolanos, quienes fueron beneficiados originalmente en el año 2021.

Además, en semanas pasadas terminaron las protecciones para otro grupo de unos 350 mil criollos, quienes fueron beneficiados en 2023.

Fin del TPS para los venezolanos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) advirtió recientemente que los ciudadanos de origen venezolano que no tengan base legal para permanecer en el país, deben prepararse para regresar a su país, reseñó CNN.

"Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos", señalaron.

En este sentido, los venezolanos aún cuentan con algunas alternativas para permanecer en territorio estadounidense, por tal razón, la Alianza Nacional TPS recomendó consultar con abogados especializados para evaluar cada caso.

El abogado de inmigración Haim Vásquez detalló que una de las opciones es solicitar asilo, aunque advierte que los criterios se han endurecido.

De acuerdo con el experto, no todas las personas cumplen las condiciones que les permitan solicitar asilo, los solicitantes deben demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión o nacionalidad, por pertenecer a un grupo social en específico o por su opinión política, como lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Pese a esto, los tribunales han endurecido los criterios. Siguiendo instrucciones del Gobierno de Donald Trump, los jueces de inmigración desestiman los casos de asilo que consideran "deficientes".

Hay dos tipos de asilo, el afirmativo, que está dirigido a quienes no enfrentan procesos de expulsión, y el defensivo, donde los ciudadanos deben comparecer ante un juez de inmigración.

A esto se suman opciones como el matrimonio con un ciudadano estadounidense o la solicitud de una visa-U (para víctimas de ciertos delitos) cuya aprobación podría demorar algunos años.

Consecuencias de perder el TPS

Vásquez recordó que los ciudadanos que pierden el TPS no pueden trabajar de manera legal en el país, también queda sin validez su licencia de conducir y otros derechos.

"Al momento de perder el estatus, pierden la oportunidad de trabajar legalmente, de mantener un documento de identificación como la licencia de conducir, y otros tipos de beneficios como poder estudiar, obtener créditos", indicó el abogado.



