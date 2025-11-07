¡Más estrictos! Departamento de Estado de EEUU se pronuncia sobre el visado para inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de EEUU anunció nuevas directrices a todas sus embajadas para endurecer la evaluación de solicitudes de visa bajo el principio de "carga pública".

Según información oficial revelada en un cable diplomático reciente, la medida revive y amplía una política de la era Trump, la cual había sido flexibilizada por la administración Biden.

Este ajuste representa un cambio importante en los criterios de inmigración, reafirmando la "autosuficiencia" como un pilar legal que, según el cable, ha estado presente en la ley estadounidense por más de 100 años.

Nueva medida

Bajo estas nuevas instrucciones, los funcionarios consulares deben ahora analizar exhaustivamente el perfil completo del solicitante y tienen la orden de denegar la visa si consideran probable que la persona dependa de la ayuda pública.

La información oficial detalla que la evaluación incluirá factores como la edad, la salud, la situación financiera, el dominio del idioma inglés y la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

Además, el historial de uso previo de asistencia gubernamental o la institucionalización también serán considerados como factores negativos en la decisión final, según informó Fox News.

