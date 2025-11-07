Trump revela la minorista que tiene la cena de Acción de Gracias más económica: "Es maravilloso"

Suscríbete a nuestros canales

En medio del debate político tras las elecciones, el gigante minorista Walmart ha captado la atención nacional al anunciar una importante reducción en los precios de su paquete de comida para la cena de Acción de Gracias 2025.

Según la compañía, el costo total es un 25% más bajo que el año pasado, lo que representa uno de los descensos más pronunciados en los últimos años para este tradicional banquete estadounidense.

El presidente Donald Trump destacó la noticia durante su intervención en el American Business Forum, afirmando que los precios de los alimentos “han bajado mucho” y calificando la oferta de Walmart como una prueba de que la economía vive “una edad de oro”.

El mandatario sostuvo que “la mejor comida de Acción de Gracias” está ahora más accesible para millones de familias gracias a la baja de precios impulsada por el mercado minorista.

Cena completa por menos: el paquete de Walmart que marca tendencia

De acuerdo con la información difundida por la cadena, el paquete estándar de Acción de Gracias incluye todos los elementos esenciales para una comida familiar tradicional: pavo, puré de papas, salsa gravy, relleno, vegetales, panecillos y pastel de calabaza.

En comparación con 2024, los precios de estos productos han registrado una reducción notable, impulsada por la estrategia de Walmart de ofrecer “ahorros reales” en artículos de temporada.

El minorista enfatizó que los consumidores podrán adquirir los ingredientes del menú completo tanto en tiendas físicas como en línea, con disponibilidad anticipada antes del Día de Acción de Gracias.

Esta política busca aliviar la presión de los gastos festivos en un momento de incertidumbre económica y elevar la confianza del consumidor.

Walmart es preferido por consumidores

Expertos en economía minorista señalan que Walmart ha capitalizado la tendencia de los consumidores hacia compras más económicas y eficientes, especialmente durante las festividades.

Con la inflación aún siendo una preocupación, la reducción de precios podría influir en las ventas del sector y en el comportamiento de otros competidores como Target, Kroger y Aldi, que también buscan atraer a compradores con promociones especiales.

Con la campaña “Thanksgiving for Less”, Walmart refuerza su posición como líder en precios bajos y apuesta por un mensaje directo: celebrar la tradición familiar sin comprometer el bolsillo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube