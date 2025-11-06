Gobierno de Trump confiesa ante el Congreso: no tienen justificación legal para atacar a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU), presidido por Donald Trump, admitió ante el congreso que no puede justificar de forma legal el ataque contra Venezuela.

Resalta que por ahora no pueden justificar un futuro ataque contra Venezuela, en el marco de la campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe.

Ataques de EEUU contra Venezuela

De acuerdo con medios estadounidenses, la Administración de Trump reconoció ante el Congreso de EEUU que por ahora no puede justificar de forma legal un futuro ataque contra Venezuela.

Sin embargo, destaca que actualmente tampoco hay planes de incursión en el país como parte de su campaña militar contra el narcotráfico.

Por su parte, Marco Rubio y Pete Hegseth, secretarios de Estado y Guerra respectivamente, detallaron ante los legisladores los planes de Trump respecto a la campaña.

Cabe destacar que más de 60 personas han fallecido tras una veintena de ataques militares estadounidenses contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Operación de EEUU contra el narcotráfico

En este sentido, miembros del Departamento de Justicia, aclararon que la "orden de ejecución" de esta campaña contra el narcotráfico que inició en septiembre no se extiende hacia objetivos terrestres.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube