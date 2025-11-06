Incidente en la Casa Blanca interrumpe anuncio clave de Trump sobre fármacos contra la obesidad: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, concretó un movimiento estratégico, anunciando este jueves un acuerdo con dos titanes de la industria farmacéutica.

De acuerdo con CNN, el pacto se centra en la reducción significativa de los costes de una nueva y popular generación de medicamentos inyectables conocidos por su eficacia en la pérdida de peso y el tratamiento de la diabetes.

Dichos medicamentos han estado en el ojo del huracán por su elevado precio en el mercado estadounidense, a la vez que demostraron ser terapias revolucionarias para millones de ciudadanos.

Incidente en la Casa Blanca: un ejecutivo se desploma

Un alto ejecutivo de la industria farmacéutica perdió el conocimiento en presencia del presidente Trump, y miembros de su Gabinete.

El dramático episodio ocurrió en medio del acto oficial convocado para anunciar un acuerdo con las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir el costo de ciertos medicamentos de alta demanda. La escena provocó la inmediata interrupción de la ceremonia.

El protagonista del desmayo fue Gordon Findlay, quien ejerce como director de marca global para la compañía danesa Novo Nordisk. Findlay se desplomó mientras otro representante de la industria, en este caso de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, estaba haciendo uso de la palabra.

Tras el inesperado colapso, varios miembros de la cúpula gubernamental, con conocimientos en el ámbito de la salud, acudieron a prestar asistencia al ejecutivo.

Entre quienes socorrieron a Findlay se encontraban el recién confirmado secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el doctor Mehmet Oz.

La promesa de la molécula GLP-1 más accesible

Los fármacos, basados en la molécula GLP-1, son conocidos por su capacidad como supresores del apetito, pero hasta ahora su coste mensual podía exceder fácilmente los 1.000 dólares, creando una barrera casi insuperable para muchos pacientes.

El acuerdo con Ell Lilly y Novo Nordisk, anunciado por el Trump apunta directamente a las dosis iniciales de la versión oral de estos compuestos, estableciendo un precio de apenas 150 dólares aproximadamente para ciertos beneficiarios.

Beneficiarios del nuevo esquema de precios

La rebaja de precios no será universal, sino que se dirigirá a grupos específicos y plataformas gubernamentales.

Los ciudadanos que forman parte de Medicare (el programa de salud para jubilados) y Medicaid (el programa de seguridad social para personas de bajos ingresos) serán los principales beneficiados.

Adicionalmente, el precio reducido estará disponible para los consumidores que adquieran el medicamento a través de TrumpRx, una plataforma digital de reciente lanzamiento por el Gobierno para facilitar el acceso a fármacos a precios más bajos.

El acuerdo destaca por fijar un precio inicial de US$ 149 al mes para las dosis más bajas de las tabletas orales de GLP-1, una vez que estas reciban la aprobación de la FDA. Este precio cumplirá con la promesa del presidente de que los pacientes pagarían "unos US$ 150 en lugar de US$ 1.300".

Para los fármacos inyectables de GLP-1 adquiridos directamente por los consumidores, el costo promedio inicial se situará en unos US$ 350 mensuales, con el compromiso de reducirlo a cerca de US$ 250 en los próximos dos años.

Venta directa y programas de asistencia

Estos precios especiales estarán disponibles a través de varios canales. El principal punto de venta directa al consumidor será el portal gubernamental TrumpRx, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026.

Además, el acuerdo tiene un impacto directo en los programas de salud federales:

Medicare y Medicaid : los beneficiarios elegibles de Medicare tendrán un copago de US$ 50 por ciertos medicamentos GLP-1 aprobados para la obesidad y la diabetes.

: los beneficiarios elegibles de Medicare tendrán un copago de US$ 50 por ciertos medicamentos GLP-1 aprobados para la obesidad y la diabetes. Aportes de las farmacéuticas: los fabricantes reducirán el precio que paga Medicare a US$ 245 por estos tratamientos, una medida que ayudará a financiar la expansión de la cobertura.

Las nuevas tarifas para los beneficiarios de Medicare entrarán en vigor a mediados de 2026

