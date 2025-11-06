Tragedia en Florida: joven venezolano muere impactado por conductor, su familia clama por respuestas

Suscríbete a nuestros canales

Gustavo Adolfo Palma Romero, un joven venezolano de 23 años, murió instantáneamente el pasado domingo en Florida, Estados Unidos, luego de que un vehículo lo impactara frontalmente.

La víctima vivía en el país norteamericano desde hace cinco años, mientras regresaba de su jornada laboral, ocurrió la colisión cerca de Bird Road.

Las autoridades confirmaron que el conductor responsable del impacto viajaba en sentido contrario.

El padre de la víctima, José Gustavo Palma, narró a CBS News el profundo dolor que siente por la pérdida, describiendo la situación como "una locura, simplemente una locura".

José Palma lo recordó como "el apoyo de la familia y un buen tipo que no tomaba drogas ni alcohol y amaba a su familia".

La incertidumbre del caso

Según el relato familiar, Gustavo Palma se dirigía a su casa a bordo de un Toyota Camry plateado alrededor de las 4:00 a. m., cuando un Honda azul que circulaba en sentido contrario impactó su vehículo.

Tras la colisión inicial, las autoridades reportaron que un tercer vehículo, un Toyota blanco, chocó contra los escombros resultantes, hiriendo a dos personas que iban en su interior.

La familia de la víctima lanzó de inmediato una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos del entierro del joven. Tanto Gustavo Adolfo Palma Romero, como el conductor del Honda azul murieron en el sitio del accidente.

El padre expresó su deseo de saber exactamente cómo ocurrió el accidente y, en particular, "de dónde venía el conductor en sentido contrario y hacia dónde se dirigía".

A pesar de las impactantes circunstancias, los investigadores señalaron que aún no tienen claridad total sobre la cronología del accidente.

Gustavo Adolfo Palma Romero contaba con dos trabajos en el momento de su muerte, uno como operador de montacargas y otro en una panadería

