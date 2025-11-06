Estafas del COLA en EEUU: la advertencia del Seguro Social que debe conocer para protegerse

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más queda en evidencia que las estafas en Estados Unidos (EEUU) están por doquier es que actualmente se ha activado un esquema fraudulento, que aunque no es nuevo, puede tomar a las personas desprevenidas, le explicamos de que se trata.

Recientemente se ha anunciado el ajuste por costo de vida (COLA) que regirá para los pagos de los beneficiarios del Seguro Social en EEUU para 2026, por lo que muchos se encuentran ansiosos y son propensos a caer en engaños.

El portal de AARP, anteriormente conocida como American Association of Retired Persons o Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, advierte que existe una “legión de estafadores” que se hacen pasar por funcionarios de la Administración del Seguro Social (SSA).

Esto, por medio de llamadas automatizadas y otras comunicaciones, se mantienen adaptando sus estrategias al aumento del 2.8% que se avecina, lo que equivale a un $56 más por mes para el pago promedio de jubilación.

¿Cómo funciona esta estafa?

La organización recuerda que estos scammers (estafadores) dicen a sus víctimas que tienen que pagar una tarifa o proporcionar datos personales o financieros para obtener sus mayores beneficios.

Esta es una estafa cíclica suele ocurrir cada año desde que se anuncian los próximos beneficios que los beneficiarios de la SSA recibirán del COLA, el fraude se ha activado desde el año 2021.

Recordemos que dicho año se anunció el mayor aumento en cuatro décadas, un ajuste de los beneficios del 5.9%.

Lamentablemente, no pierde eficacia, ya que cada año toma a cientos de personas mayores desprevenidas.

Señala que, en años anteriores, la agencia ha recibido informes de correos electrónicos, cartas y mensajes de texto que dirigen a las personas a pagar $100 u otros montos, por proporcionar información personal para "activar" su COLA.

Como lo ha informado la asesora principal de la Oficina del Inspector General (OIG) de la SSA, Mary Miller.

Lo cual no tiene ningún sentido, porque el aumento por COLA es automático, no es necesario hacer ninguna solicitud o activación.

Las personas que reciben beneficios tradicionales del Seguro Social por jubilación, beneficios para sobrevivientes y beneficios por incapacidad comenzarán a obtener los pagos mensuales más altos en enero.

No hay aumentos adicionales, adelantos o activaciones. No debe creer en ninguna de estas premisas.

Esto es lo que debes hacer

Sea precavido, tenga en cuenta que advierten que algunos de los mensajes incluyen enlaces a un sitio web que se ve "muy similar" al sitio de la SSA.

Seguro estará preguntándose qué debe hacer en estos casos, los beneficiarios que identifican que están siendo víctimas de esta estafa deben ignorar, eliminar o reportar tales mensajes, aconseja.

En cualquier caso, si tiene dudas, comuníquese usted directamente con la SSA y resuelva sus dudas.

Para reportar, puede hacerlo en los siguientes enlaces: https://oig.ssa.gov/report/, https://www.ic3.gov/.

Sea consciente de que las estafas de Seguro Social son una de las formas más comunes de fraude de impostores del Gobierno, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Por su parte, la SSA recuerda que sus agentes no contactan a los beneficiarios de la nada y nunca presionarán a las personas para que paguen una tarifa, transfieran dinero o compartan información financiera sensible.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube