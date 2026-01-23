AN espera la propuesta de ley sobre el ingreso de los trabajadores: ¿Quiénes la presentarán?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló que están a la espera de una serie de propuestas para elaborar una ley que defienda el ingreso de los venezolanos.

“Algo que de forma inminente tenemos que trabajar con la Asamblea Nacional cuando nos llegue la propuesta por parte de los trabajadores para una que se adapte a los nuevos tiempos para la defensa del ingreso de los venezolanos”, indicó Rodríguez.

El pasado martes, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó sobre el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo, los cuales serán destinados íntegramente a proteger el ingreso de los trabajadores.

Detalló que estos recursos forman parte de un flujo inicial de 500 millones de dólares que se obtendrán por exportaciones energéticas. El capital será inyectado a través del mercado cambiario, la Banca Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV).