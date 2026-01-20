Aeropuerto Internacional de Maiquetía: aterriza avión de carga estadounidense después de casi 10 años

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió un avión de carga con matrícula estadounidense por primera vez en casi 10 años, un hecho poco habitual en la aviación venezolana reciente.

La aeronave aterrizó en horas de la mañana procedente de Miami, tras un vuelo de aproximadamente tres horas, marcando un hito en la conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos.

Detalles del vuelo desde Miami

El avión que realizó la operación fue un Boeing 747-428F (ER) de la empresa Sky Lease Cargo, identificado con la matrícula N903AR.

El vuelo despegó durante la madrugada del 20 de enero de 2026 desde el Aeropuerto Internacional de Miami y arribó sin incidentes a Maiquetía, cumpliendo una misión logística específica, según la información disponible del medio Miamispotter.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube