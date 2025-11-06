¡Evasión digital! El Gobierno de EEUU endurece el control en billeteras virtuales: criptomonedas bajo la lupa

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha puesto la lupa sobre el uso y las ganancias generadas a través de las billeteras virtuales que contienen criptomonedas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se prepara para aplicar medidas regulatorias más estrictas durante la temporada impositiva 2026.

El objetivo es detectar operaciones no declaradas y posibles maniobras de evasión fiscal, pues activos digitales como Bitcoin, monedas estables o tokens no fungibles (NFT) son considerados propiedad a efectos tributarios.

¿Por qué el Gobierno puede confiscar estas billeteras virtuales?

Según el IRS, todas las operaciones con activos digitales deben informarse obligatoriamente en la declaración de impuestos de 2026. Esto incluye compras, ventas, intercambios, y la recepción de pagos o recompensas en criptomonedas.

Omitir esta información constituye una violación de las normas fiscales federales. El organismo exige responder con precisión la pregunta clave del formulario: “¿Recibió, vendió, intercambió o enajenó algún activo digital durante el año fiscal?”

¿Qué sanciones enfrentan quienes no declaren correctamente?

No responder con veracidad o no declarar los movimientos puede derivar en sanciones severas. La multa por incumplimiento intencional vigente asciende a $ 660 por cada declaración incorrecta o incompleta.

El IRS advierte que quienes no declaren correctamente sus transacciones podrían enfrentar multas significativas o incluso la confiscación de sus billeteras custodiales, siendo esta la sanción más grave.

¿Cómo declarar el dinero de estas billeteras virtuales ante el IRS?

El IRS insiste en que los ingresos obtenidos mediante billeteras virtuales son tributables y deben expresarse siempre en dólares (U$S). Esto aplica tanto a pagos por servicios o sueldos en criptoactivos como a premios o bonificaciones.

Para evitar sanciones, se recomienda convertir el valor de las criptomonedas a U$S usando un tipo de cambio razonable y consistente. Si se recibieron como salario, el monto debe incluirse en el formulario W-2, aplicando los impuestos federales, FICA y FUTA cuando corresponda.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube