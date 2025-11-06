Tiroteo escolar en Virginia: maestra baleada por un niño de 6 años recibe $10 millones del jurado

Suscríbete a nuestros canales

El tiroteo escolar que estremeció a Estados Unidos en 2023 volvió a ser noticia tras el fallo de un jurado en Virginia, que otorgó 10 millones de dólares a Abby Zwerner, la maestra de primer grado baleada por un alumno de solo 6 años en la escuela primaria Richneck, en Newport News.

El jurado halló responsable a Ebony Parker, exsubdirectora del plantel, por ignorar repetidas advertencias de que el menor tenía un arma en su mochila antes del ataque.

La maestra, que demandó por 40 millones de dólares, argumentó que Parker tenía el deber de actuar y proteger tanto a ella como a sus alumnos.

Zwerner recibió el disparo mientras estaba sentada en una mesa de lectura, y aunque logró evacuar a sus estudiantes, la bala atravesó su pecho y quedó alojada cerca de su corazón.

Permaneció casi dos semanas hospitalizada, fue sometida a seis cirugías y perdió parcialmente la movilidad de su mano izquierda.

El suceso, ocurrido en enero de 2023, generó conmoción nacional y reavivó el debate sobre la seguridad escolar y el acceso de menores a armas de fuego.

El jurado responsabiliza a la subdirectora por no actuar pese a las advertencias

Durante el juicio civil, los abogados de Zwerner sostuvieron que Parker fue advertida varias veces de la presencia del arma por parte de maestros y personal del colegio, pero decidió no intervenir.

“¿Quién iba a pensar que un niño de seis años llevaría un arma al colegio y dispararía a su profesora?”, dijo la abogada de la maestra, Diane Toscano, al dirigirse al jurado. “Era su deber investigarlo y actuar”.

El abogado defensor de Parker, Daniel Hogan, argumentó que su cliente no podía prever el ataque y que no se deben juzgar decisiones basadas en hechos conocidos después. Sin embargo, el jurado consideró que la inacción de Parker fue una negligencia grave.

Los hechos

El día del tiroteo, el niño regresaba de una suspensión por haber golpeado el teléfono de Zwerner. Horas antes del ataque, otra maestra había advertido a la subdirectora sobre la posible existencia del arma.

Zwerner relató al jurado que creyó morir aquel día: “Pensaba que iba camino al cielo, pero todo se volvió negro. Luego me di cuenta de que estaba herida y que mis compañeros trataban de detener la hemorragia”.

En la actualidad, Zwerner ha dejado la docencia y trabaja como cosmetóloga, mientras Parker enfrenta un juicio penal por ocho cargos de negligencia infantil grave, que podrían llevarla a prisión por hasta 40 años.

La madre del menor ya fue condenada a casi cuatro años de cárcel por negligencia y posesión ilegal de armas. El niño confesó que tomó la pistola del bolso de su madre, al que accedió trepando sobre un cajón para alcanzar la cómoda.

