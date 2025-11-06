¿Reunión entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump?: las declaraciones de CR7

Suscríbete a nuestros canales

La reciente entrevista del astro portugués Cristiano Ronaldo con el presentador británico Piers Morgan ha desbordado los límites del deporte, incursionando en el terreno de la política internacional. Un momento particularmente llamativo de la conversación fue la revelación del profundo respeto y admiración que el jugador del Al Nassr profesa por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

El escenario soñado

Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años continúa rindiendo a un nivel excepcional en el fútbol, demostró su entusiasmo por el mandatario, que recientemente ganó las elecciones estadounidenses por segunda vez.

El delantero llevó la conversación al terreno de lo imaginable, proponiendo un formato de entrevista que promete acaparar titulares a nivel global:

CR7 a Piers Morgan: “Imagínate nuestra próxima entrevista conmigo, contigo y Donald Trump” Piers Morgan: "¿En la Casa Blanca?" CR7: "Eso será aún mejor"

Ante la propuesta, el propio Piers Morgan se comprometió a intentar hacer realidad el encuentro, una reunión que sería la mezcla de glamour, deporte y poder político.

"Jugando por la paz"

El apoyo de Cristiano Ronaldo a Donald Trump no es nuevo, y la entrevista sirvió para explicar la motivación detrás de un gesto que generó debate meses atrás: el obsequio de una camiseta firmada.

El portugués reveló el mensaje que plasmó en la prenda, la cual fue entregada en junio pasado a través del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa: “Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz. Él es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”.

Esta declaración rompe con la tradicional línea de neutralidad política que suelen mantener las grandes figuras deportivas, cuyas marcas multimillonarias suelen ser celosamente protegidas de controversias. El gesto, según su percepción, refleja una apuesta personal por el papel que Trump podría jugar en la política global.

Familia y retiro

Más allá de la política, la conversación tocó el inevitable tema del retiro. Aunque el delantero firmó una extensión de contrato lucrativa con el Al-Nassr en junio de 2025, el portugués admitió que la transición será difícil: “Será difícil retirarme, probablemente lloraré, pero estoy preparado. Nada se compara con la adrenalina de marcar un gol, pero todo tiene un inicio y un final”. En el futuro, CR7 busca dedicar más tiempo a su familia y a sus hijos, destacando el rol fundamental de su prometida, Georgina Rodríguez, en su vida.

