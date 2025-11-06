Las palabras de Lionel Messi en el America Business Forum: cumbre de líderes en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi, la leyenda argentina del fútbol, fue una de las figuras centrales en el America Business Forum (ABF) celebrado este miércoles en Miami, un evento que congrega a personalidades de alto perfil de diversas esferas, incluyendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y figuras como Javier Milei y Donald Trump.

Durante su intervención, el astro argentino ofreció una perspectiva íntima sobre su trayectoria y los nuevos rumbos de su vida profesional y personal.

El sacrificio detrás del don

Messi comenzó su participación destacando la combinación de talento innato y la disciplina rigurosa que lo llevaron a la cúspide. Señaló que, si bien "Dios me regaló un don, desde muy chiquito fui así, lo tuve", el éxito requirió una dedicación inmensa: "Pero en el camino hice muchos sacrificios para fortalecer el don que tenía, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande”.

Al reflexionar sobre los momentos difíciles de su carrera, el jugador del Inter Miami subrayó la importancia de la resiliencia, afirmando que siempre buscó "sacar cosas positivas de las derrotas" y entender que ganar y perder es parte del deporte.

La gloria de Qatar y la vida en florida

El triunfo en el Mundial de Qatar 2022 ha marcado un antes y un después en su carrera, una experiencia que él describe con profunda emoción. Messi equiparó la sensación de levantar la Copa del Mundo con uno de los momentos más íntimos de su vida familiar: “Cuando gané el Mundial tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación que el que tuvo la suerte de vivirlo sabe cómo es”.

Al referirse a su presente en el Inter Miami y su renovación con "Las Garzas", el argentino confirmó que su decisión se basa en la tranquilidad que le ofrece su entorno, el cual le permite priorizar a su familia. "Elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo hace que las cosas sean mucho más fáciles", afirmó sobre su mudanza a Florida.

Expectativas empresariales y el Mundial 2026

Mirando hacia el futuro del fútbol en Norteamérica, Messi expresó su gran optimismo respecto al próximo gran evento que acogerá la región. Señaló que el Mundial de 2026 “va a ser extraordinario por la capacidad organizativa de EEUU” y expresó su deseo de que el país aproveche la oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del deporte.

Finalmente, el capitán se refirió a su incipiente faceta empresarial, un campo que explora con cautela al reconocer la fecha de vencimiento de su carrera como futbolista: “Ese tema es algo que me gusta, me gustaría aprender porque no sé nada, estoy arrancando en esto. Siempre tuve gente de confianza que se encargaba de eso, pero el fútbol tiene fecha de vencimiento”.

