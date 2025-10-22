“GOAT 10”: conoce la nueva marca de vinos de Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi ha encontrado una nueva manera de celebrar su legado, no en la cancha, sino en la copa. El astro del fútbol ha lanzado su propia línea de tintos premium, bautizada como GOAT 10, en un claro juego de palabras que combina su apodo de "Greatest of All Time" con el número que lo hizo eterno. Este ambicioso proyecto busca fusionar el mundo del deporte con el del vino de alta gama, y sus primeras etiquetas han llegado a Argentina a través de la preventa exclusiva lanzada por la distribuidora DeBarricas.

La colección cuenta con el respaldo de la calidad italiana, siendo producida por MM Winemaker, una bodega reconocida internacionalmente con más de 500 premios, incluyendo 110 medallas de oro. Este sello de prestigio garantiza la calidad de esta nueva incursión de Messi en el negocio vinícola, cuyo objetivo es apuntar al mercado de colección.

Las dos primeras etiquetas de la colección GOAT 10 disponibles en el mercado argentino provienen de regiones italianas con fuerte carácter: Sicilia y Puglia. El primero es un Sicilia Syrah I.G.T. 2022, un tinto de personalidad intensa elaborado con uvas Syrah que expresan el espíritu volcánico de la isla. Es descrito como un vino profundo, con notas especiadas y un final largo, ideal para carnes o quesos curados. La segunda etiqueta es el Puglia Primitivo I.G.T. 2022, un vino 100% de uvas Primitivo, cepa que se destaca por su potencia y dulzura natural, ofreciendo en copa una textura aterciopelada y aromas complejos a frutos negros maduros, tabaco y chocolate. Ambas botellas integran una colección que también tiene ediciones de otras regiones, como Valais (Suiza), y buscan reflejar la "artesanía y el terroir único" de cada zona.

Para aquellos interesados en brindar con la etiqueta del mejor del mundo, el precio de lanzamiento en la cadena DeBarricas se ha fijado en $169.000 por el paquete que incluye las dos etiquetas italianas. Si bien Messi ya había incursionado previamente en el mundo del vino con ediciones de carácter solidario, esta nueva línea apunta directamente a vinos de colección, prometiendo dejar una huella tan significativa en la industria como la de su célebre dueño en el fútbol.

