¡Victoria para DeSantis! Corte permite prohibir que extranjeros de estos países compren tierras en Florida: entre ellos venezolanos

La reciente decisión judicial del 4 de Noviembre de 2025, ratifica sobre la controvertida ley SB 264, que ya desde 2023, pone en marcha la restricción que prohíbe a ciudadanos de siete naciones, incluida Venezuela, comprar propiedades en ciertas áreas del estado de Florida. Esta normativa ha generado atención y debate por su alcance y consecuencias.

Esta medida se enfoca en limitar la compra de bienes raíces por parte de personas de China, Cuba, Venezuela, Irán, Siria, Corea del Norte y Rusia, siempre que no cuenten con residencia legal permanente o asilo. La ley prohíbe la adquisición de viviendas y terrenos ubicados a menos de 16 kilómetros de instalaciones militares o infraestructuras críticas en Florida.

Ron DeSantis, al firmar la ley SB 264, expresó lo siguiente:

"No quiero al Partido Comunista Chino (PCCh) en Florida. El PCCh realiza esfuerzos por adquirir tierras agropecuarias en todo el país y Florida debe mantenerse como un estado libre. Esta es la legislación más sólida del país para luchar contra la influencia maligna extranjera. Proteger a los floridanos y la infraestructura del estado es fundamental frente a agentes como el Partido Comunista Chino y otros adversarios extranjeros".

Antecedentes legales y alcance de la normativa

El gobernador Ron DeSantis promulgó esta ley para contrarrestar supuestas amenazas a la seguridad nacional relacionadas con estos países. Aunque en febrero de 2024, una Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos había determinado que la prohibición violaba las leyes federales, una decisión judicial que permitió que la norma pueda aplicarse plenamente. La ley prevé sanciones que incluyen prisión y multas para quienes intenten evadirla.

Charles Wilson, juez disidente, un juez federal que sirve como juez senior en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuitoexpresó en su opinión:

"La SB 264 es un resurgimiento moderno de las 'alien land schools', leyes que se usaban para segregar racialmente y que fueron descartadas en la primera mitad del siglo XX. Además, la regulación del comercio exterior e inversiones extranjeras corresponden al gobierno federal manejado por el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS)".

Restricciones específicas y excepciones

La ley no se aplica a ciudadanos de estos países que residen legalmente en Estados Unidos, quienes sí pueden comprar propiedades. Para la población extranjera restringida, la prohibición cubre no solo la compra de casas, sino también terrenos agrícolas. Además, se obliga a registrarse a quienes tengan propiedades anteriores bajo estas categorías, con consecuencias legales si no cumplen.

Ashley Gorski, abogada sénior de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), expresó:

"Todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deben ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación", dijo Gorski.

Esta legislación afecta zonas cercanas a aeropuertos, bases militares y otras infraestructuras en lugares como Orlando, Tampa y Jacksonville, entre otros. La medida refleja una estrategia del gobierno estatal orientada hacia la seguridad desde el mercado inmobiliario, limitando ciertas actividades de extranjeros en Florida.

