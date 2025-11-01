El frío llega a Florida: un frente polar modifica el pronóstico y trae temperaturas inusuales a la región

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida experimenta condiciones climáticas ideales para cerrar la semana y celebrar el Día de Brujas. El paso de un frente frío ha dejado una masa de aire seca y más fría en la región, justo a tiempo para el fin de semana.

Las temperaturas se han quedado por debajo de lo que es normal para esta época del año, que suele ser de unos. La mañana de este viernes, las temperaturas amanecieron en el rango bajo de los 71°F.

¿Cuánto bajarán las temperaturas este fin de semana?

El aire más seco garantiza temperaturas frescas y agradables para la jornada. Algunos sectores, como Fort Lauderdale, reportaron valores aún más bajos, ubicándose en el rango alto de los 50°F.durante la mañana.

Para el sábado, se espera una mínima de 65°Fy una máxima de 80°F., con buen tiempo. Las buenas condiciones también implican que los paraguas no serán necesarios por los próximos días.

¿Qué sucederá con el clima a partir del domingo?

El buen tiempo se mantendrá hasta el final del domingo, cuando comienza a acercarse otro frente frío. Este frente pasará finalmente el lunes, por lo que se esperan chubascos aislados para ambos días.

La probabilidad de lluvia para el domingo y lunes es de apenas el 20%. Para el martes se esperan temperaturas otra vez frescas, recuperándose rápidamente a partir del miércoles.

¿Hay que recordar el cambio de hora en el sur de Florida?

Es importante recordar a los residentes que durante la madrugada del domingo se produce el cambio de hora. A las 2:00 a.m. del domingo, se debe atrasar 1 hora el reloj para cumplir con el horario de invierno.

Las mínimas para el domingo se mantendrán entre 61°F y 63°F.., con una temperatura máxima de 80°F, con un par de aguaceros aislados.

