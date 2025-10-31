¡Ahorro a la vista! Home Depot da descuentos de $900 en estos productos y por pocos días

Suscríbete a nuestros canales

Si tiene la intención de comprar una lavadora o secadora, Home Depot ha anunciado una oportunidad imperdible. La cadena departamental ofrece rebajas de hasta $900 y otros beneficios adicionales que estarán disponibles solo hasta el próximo 4 de noviembre.

Los descuentos incluyen electrodomésticos de lavandería de marcas reconocidas como Samsung, LG, Maytag, GE y Whirlpool. Los clientes pueden optar por combinaciones que se ajusten a sus necesidades, según reportó The Sun.

¿Cuáles son algunos de los descuentos directos disponibles?

La promoción de Home Depot incluye ofertas significativas en modelos populares. Por ejemplo, la Lavadora LG de carga frontal de 4.5 pies cúbicos pasa de $1.299 a $848.

También hay ofertas en conjuntos: el Conjunto de lavadora y secadora LG SMART baja de $2.598 a $1.696. La promoción busca incentivar el reemplazo de electrodomésticos en los hogares.

¿Cómo funciona la promoción "Compra más, ahorra más"?

Más allá de los descuentos directos, la campaña "Compra más, ahorra más" invita a los clientes a acceder a mayores rebajas si adquieren al menos dos modelos de la misma marca. Por ejemplo, si compran dos electrodomésticos LG accederán a un descuento adicional de $100.

Si un cliente compra cuatro productos de lavandería LG, la rebaja adicional puede ascender a $500. En el caso de Samsung, los descuentos adicionales van desde $100 por dos productos hasta $400 por la compra de cuatro.

Si está considerando reemplazar su lavadora y secadora, recuerde que una compra inteligente le permitirá ahorrar también en su recibo de electricidad. La promoción está disponible hasta el 4 de noviembre.

