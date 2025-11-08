¡Nieve en Nueva York! Pronósticos afirman que las nevadas comenzarán en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) publicó sus proyecciones oficiales para el invierno 2025-2026, anticipando una temporada con más nieve que el año pasado para ciudades clave del noreste.

Según información oficial de AccuWeather, se espera que áreas como la ciudad de Nueva York, Boston y Filadelfia superen los totales de la temporada anterior según Diario AS.

Pronóstico

El pronóstico estima que solo la ciudad de Nueva York podría recibir entre 90 y 100 pulgadas de nieve, un aumento importante respecto al invierno pasado, aunque cercano al promedio histórico.

A pesar del aumento en la nieve, la información oficial del NWS sobre las temperaturas (diciembre 2025 a febrero 2026) indica que serán superiores a la media en la franja sur, desde California hasta Texas, y subiendo por toda la costa este, desde Florida hasta Massachusetts.

AccuWeather también detalla que la trayectoria de las tormentas será variable: al inicio del invierno se moverán desde Canadá hacia el Medio Oeste y el Atlántico Medio, pero hacia finales de temporada los sistemas se dirigirán más hacia las grandes llanuras antes de impactar el Noreste.

