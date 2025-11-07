Chicago se enciende: las actividades que no puedes perderte este fin de semana festivo

Suscríbete a nuestros canales

Chicago se llena de espíritu festivo este fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales, musicales y familiares.

Desde encendidos navideños hasta festivales de comedia y jazz, los residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa en distintos puntos de la ciudad.

Navidades, ferias y espectáculos que iluminan la ciudad

El Museo Griffin de Ciencia e Industria inaugura este 8 de noviembre a las 11:00 a. m. su tradicional exposición “Navidad alrededor del mundo y festival de luces”, en el 5700 South DuSable Lake Shore Drive, con encendido de árbol y un festival cultural.

Los amantes del entretenimiento infantil pueden visitar la 23.ª Feria Anual de Juguetes y Juegos de Chicago, en el Centro de Convenciones Stephens (5555 North River Road, Rosemont), abierta el 8 de noviembre de 10:00 a 18:00 y el 9 de noviembre de 10:00 a 17:00.

En el Muelle de la Armada (600 East Grand Avenue), la atracción “Flyover: La llamada de las Rocosas Canadienses” ofrece un viaje aéreo simulado con horario de 11:00 a 20:00 de domingo a jueves y hasta las 21:00 los fines de semana.

El teatro también se suma a la cartelera con la película en concierto “Crepúsculo”, el 7 y 8 de noviembre en el Teatro Cadillac Palace (151 West Randolph Street).

Música, comedia y danza para cerrar el fin de semana

El Coro Gospel de Soweto se presentará el 8 de noviembre a las 19:30 en el Centro de Artes McAninch (425 Fawell Blvd., Glen Ellyn), mientras que Deeply Rooted Dance Theater celebra su 30 aniversario el 7 y 8 de noviembre en el Logan Center for the Arts.

La música continúa con Grizzly Bear, que ofrecerá conciertos el 8 y 9 de noviembre a las 20:00 en The Salt Shed (1357 North Elston Avenue), y con el jazzista Brian Culbertson, quien se presentará el 7 de noviembre en The Venue, Horseshoe Casino (777 Casino Center Drive, Hammond).

Los seguidores del humor podrán disfrutar del Festival de Comedia 312, que se extiende hasta el 9 de noviembre en distintos recintos, además de los espectáculos de Jo Koy (7 de noviembre, United Center) y el debate cómico Hasan odia a Ronny/Ronny odia a Hasan, el 7 y 8 de noviembre en el Auditorio, 50 East Ida B. Wells Drive.

