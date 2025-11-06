¡Comida gratis! Restaurantes de Chicago abren sus puertas a beneficiarios de SNAP: revisa el listado completo

Suscríbete a nuestros canales

El recorte de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el impacto del cierre del gobierno federal han afectado a casi 2 millones de habitantes de Illinois.

Ante esta crisis, varios restaurantes de Chicago han decidido organizarse y ofrecer comida gratis a las personas afectadas.

De acuerdo con Illinois Policy, en algunos condados hasta el 30% de la población depende de este programa de ayuda alimentaria. La iniciativa de los restaurantes busca mitigar el aumento de la demanda en los bancos de alimentos.

¿Cuáles son los restaurantes que entregarán comida gratis?

Una lista de locales en Chicago se ha unido al esfuerzo solidario con diversos horarios y ofertas:

Kale My Name (3300 W. Montrose Ave.): Ofrece comidas completas gratuitas para cualquier persona que lo necesite, de 3 a 5 p.m. todos los días.

Manny’s Delicatessen (1141 S. Jefferson St.): Dará comidas gratis a personas que reciben SNAP, a partir del lunes.

October Cafe (6046 N. Avondale Ave.): Ofrece comidas gratis de 3 a 5 p.m. durante todo noviembre para personas afectadas por la pausa en los beneficios.

¿Hay opciones específicas para niños y familias?

Sí, varios restaurantes han enfocado su ayuda en los miembros más vulnerables de las familias afectadas:

Paulie Gee’s Logan Square (2651 N. Milwaukee Ave.): Ofrece una pizza de queso gratis para niños de familias cuyos beneficios de SNAP están en pausa.

Penelope’s Vegan Taquería (varias sucursales): Ofrece comidas veganas gratis para niños y mujeres embarazadas de lunes a jueves de 3 a 5 p.m. (se permite una comida por niño/madre, quienes deben estar presentes).

The Stopalong (2210 N. California Ave. y 1812 N. Milwaukee Ave.): Ofrece una pizza gratis de 16 pulgadas en sus dos sucursales hasta el 16 de noviembre.

Es importante, consultar antes la disponibilidad de entrega de los alimentos. Así se evita una movilización al lugar sin la seguridad de recibir la asistencia alimentaria.

