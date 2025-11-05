Cierre de gobierno EEUU: diez ayudas económicas y subsidios para trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

Miles de empleados públicos enfrentan una creciente incertidumbre financiera debido al cierre del gobierno federal en Estados Unidos que amenaza con convertirse en el más largo en la historia del país.

Mientras trabajadores esenciales continúan en sus puestos sin salario y otros permanecen suspendidos, la falta de ingresos inmediatos complica el día a día de numerosas familias.

Aunque se garantiza el pago retroactivo una vez que las agencias reanuden sus operaciones, la presión económica impulsa una ola de solidaridad desde el sector financiero.

Apoyo financiero

Más de un millón de empleados federales no han recibido su salario completo, según reportes, generando una importante necesidad de apoyo según informa Solo Dinero.

Ante este panorama, diversas cooperativas de crédito, bancos y empresas privadas han lanzado oficialmente programas temporales para ofrecer un respiro económico inmediato.

PayPal: Ofrece adelantos de efectivo sin intereses hasta $500. Contacto: 1-877-689-1975

USAA: Ofrece préstamos sin intereses y alivio de pago hasta $6 000. Contacto: 210-531-8722

Cooperativa de Crédito Federal del Congreso: Préstamos sin intereses hasta $10 000. Contacto: 800-491-2328

PenFed Credit Union: Ofrece préstamos sin intereses equivalente a cheque no recibido. Contacto: 1-800-247-5626

Interior Federal Credit Union: Préstamo de emergencia a 36 meses y eliminación de cargos hasta $10 000. Contacto: interiorfederal.org/shutdown-assistance

Cooperativa de Crédito Federal del Senado de EEUU: Préstamos sin intereses por 90 días hasta $5 000. Contacto: 800-374-2758

Synchrony Bank: Aplazamiento de pagos sin penalizaciones. Contacto directamente en agencias.

Cooperativa de Crédito Federal de la Armada: Préstamos sin intereses hasta $6 000. Contacto: 888-842-6328

Programa de Ayuda de Emergencia del Ejército: Préstamos (equivalente a un cheque de pago) hasta $6 000. Contacto: 866-878-63788

Cooperativa de Crédito de Empleados de EEUU: Préstamos sin intereses a miembros. Contacto: 312-922-5310

U.S. Bank: Ofrece exención de cargos por mora en hipotecas y aplazamiento de pagos

Ofrece exención de cargos por mora en hipotecas y aplazamiento de pagos Cooperativa de Crédito del Departamento de Comercio: Préstamos sin intereses a 30 días hasta $10 000. Contacto: 888-626-9845

Estas iniciativas incluyen préstamos sin intereses, aplazamientos de pagos y otros beneficios diseñados para ayudar a los trabajadores afectados a cubrir gastos básicos mientras esperan su compensación. Estas instituciones facilitan el acceso a estos recursos con requisitos simplificados.

