Black Friday 2025 en EEUU: sepa cuándo iniciarán las ofertas de Target, Walmart y Amazon

Con la cercanía del Black Friday 2025 en Estados Unidos (EEUU), ya muchas tiendas, cadenas minoristas, mayoristas y más empiezan, no solo a revelar más detalles sobre sus eventos principales de rebajas, sino que ya muchas ya han puesto en marcha pre-descuentos.

Recordemos que, el también conocido como “Viernes Negro”, es el evento de compras más importante del año en Estados Unidos, marcando oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas.

Ahora, lo primero que debe saber es que, el evento se ha expandido mucho más allá de un solo día, convirtiéndose en una temporada de ventas de casi un mes que culmina con el fin de semana de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre.

Esto es lo que debe saber sobre los eventos especiales con ofertas que han anunciado Walmart, Target y Amazon:

Fechas clave para el Black Friday en Walmart

Se ha dado a conocer que Walmart inicia sus ofertas el 14 de noviembre.

Informaron que habrá dos grandes eventos de descuento:

- Del 14 al 16 de noviembre, el cual será aplicable en línea y en tiendas

- Del 25 al 30 de noviembre, que será solo en línea.

También ofrecerán acceso anticipado a miembros de Walmart +:

Para los miembros de Walmart+ la primera ronda arranca el 13 de noviembre a las 7:00 pm

Para los miembros de Walmart+ la primera ronda arranca el 24 de noviembre a las 7:00 pm

Luego celebrarán el Cyber Monday:

- Para el 1ro de diciembre, con fecha anticipada para el 30 de noviembre, a las 7:00 pm.

Se indica que en algunos casos, sus rebajas alcanzan hasta un 60% en varias categorías como electrónica, juguetes y moda, ofreciendo una gran oportunidad en este Black Friday 2025.

Y aseguran que tienen miles de ofertas por debajo de los $20.

Algunas de las ofertas reveladas son:

TV - TCL QLED 4K Google TV de 98": $998.00 / Precio original: $1,798.00

Limpieza - Aspiradora Inalámbrica Dyson V12 Detect Slim: $399.99 / Precio original: $729.00

Hogar - Manta de Piel Sintética Cozy Haven: $13.00

Juguetes - Set de Viaje Barbie Malibu: $12.00 / Precio original: $21.88

Hogar - Keurig Iced Essentials: $44.97 / Precio original: $79.00

Neumáticos - Neumáticos Goodyear Reliant All-Season: $30 de descuento por neumático

Sepa cuándo puede empezar a disfrutar de ofertas en Target

De hecho, Target ya comenzó con ofertas, con su Deal of the Day:

Desde el 1ro de noviembre al 24 de diciembre : con descuentos de un solo día (hasta 50% de descuento) en artículos seleccionados, con ofertas exclusivas para miembros de Target Circle.

: con descuentos de un solo día (hasta 50% de descuento) en artículos seleccionados, con ofertas exclusivas para miembros de Target Circle. Cada domingo, del 2 de noviembre al 24 de diciembre : cientos de ofertas nuevas que se lanzan cada semana. Puedes ver un adelanto de las próximas ofertas cada viernes en el folleto semanal de Target.

: cientos de ofertas nuevas que se lanzan cada semana. Puedes ver un adelanto de las próximas ofertas cada viernes en el folleto semanal de Target. Del 6 al 8 de noviembre (3 días) - Venta anticipada de Black Friday (Early Black Friday Sale) : Un evento especial con descuentos más profundos, donde la mayoría de las ofertas serán del 40% de descuento o más.

: Un evento especial con descuentos más profundos, donde la mayoría de las ofertas serán del 40% de descuento o más. Venta principal de Black Friday será del 27 al 28 de noviembre: con descuentos de hasta 50% en decoración, tecnología y productos para el hogar. En las tiendas en físico será el 8 de noviembre

Los miembros de Target Circle tienen acceso a promociones especiales este Black Friday 2025.

Previsualización de Ofertas del Evento Anticipado (Del 6 al 8 de noviembre):

40% de descuento en pijamas para toda la familia.

40% de descuento en suéteres, sudaderas y pantalones deportivos para mujeres y niños.

40% de descuento en decoración e iluminación navideña seleccionada.

40% de descuento en sets de LEGO seleccionados.

Hasta 50% de descuento en pequeños electrodomésticos y productos de limpieza de suelos, incluyendo la marca Ninja.

Hasta 50% de descuento en juguetes seleccionados, incluyendo Barbie, FAO Schwarz y Hot Wheels.

30% de descuento en ropa Levi's para hombres y mujeres.

Tenga en cuenta que los miembros del programa de lealtad gratuito Target Circle obtienen ofertas exclusivas, y los que usan la tarjeta de débito/crédito Target Circle Card (anteriormente RedCard) obtienen un 5% de descuento adicional en casi todas sus compras.

- Dato destacado: Target ofrece su Garantía de Igualación de Precios Navideña (Holiday Price Match Guarantee) del 1 de noviembre al 24 de diciembre.

Si compras un artículo en Target y el precio baja en Target más adelante en la temporada, te igualarán el precio.

También igualarán los precios de competidores seleccionados (como Walmart y Amazon) dentro de los 14 días posteriores a la compra.

Lo que debe saber sobre Amazon y el Black Friday

Por el momento, Amazon no ha revelado todas las fechas, pero los expertos esperan grandes rebajas durante la semana de Black Friday.

Ofertas Anticipadas (Pre-Black Friday): desde principios de noviembre (ya están activas). Esto, en descuentos en marcas propias de Amazon (Fire, Echo) y precios iguales a los de la competencia.

Se sabe que ofrecerán descuentos en tecnología, juguetes y moda. Además, habrá promociones exclusivas para miembros de Amazon Prime, y se espera que sean aún mayores.

