Comida gratis en Phoenix: seis puntos claves que ofrecen alimentos tras suspensión de SNAP

Suscríbete a nuestros canales

La suspensión de las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), a raíz del estancamiento en el gobierno federal, generó una crisis alimentaria para miles de residentes en Arizona.

Ante la interrupción de estos vitales beneficios a partir de noviembre, la red de ayuda social de Phoenix se activa con urgencia para garantizar que los hogares vulnerables y familias de bajos ingresos, tengan acceso a sustento básico.

De acuerdo con La Nación, la presión sobre las organizaciones benéficas se dispara, con la expectativa de un aumento masivo en la demanda de alimentos gratuitos.

Aumento de la demanda pone a prueba a las instituciones en Phoenix

La suspensión de las tarjetas de débito EBT (Electronic Benefit Transfer) forzó a una gran parte de la población que depende de SNAP a recurrir a la red de ayuda alimentaria de emergencia.

Terri Shoemaker, vicepresidenta ejecutiva de la Red de Bancos de Alimentos de Arizona, destacó la magnitud del desafío, mientras que Milt Liu, presidente del St. Mary's Food Bank, aseguró que están redoblando esfuerzos para evitar rechazar a cualquier persona que necesite asistencia.

Las instituciones están al borde del colapso, pero mantienen su compromiso de servir a la comunidad.

Puntos clave para obtener alimentos gratuitos en Phoenix

Para los residentes de Phoenix que necesitan asistencia alimentaria inmediata, diversas despensas y bancos de alimentos están operativos.

Es crucial verificar los horarios de atención y, en algunos casos, los requisitos específicos, como la ubicación geográfica.

St. Mary’s Food Bank: asistencia alimentaria en Neighborhood Food Center, 3131 W. Thomas Road. Abierto de lunes a viernes, 7:30 a 13:30 hs.

Desert Mission Food Bank: proporciona alimentos frescos y nutritivos en 9229 N. Fourth St., Phoenix, AZ 85020. Horario: lunes a jueves (9:00 a 14:30 hs) y viernes (9:00 a 11:30 hs).

Phoenix Rescue Mission: ubicaciones en 801 S 35th Ave, Phoenix, AZ 85009 y 5605 N. 55th Avenue, Glendale, AZ 85301. Atienden de lunes a viernes, 8:00 hs hasta el mediodía.

The Cultural Cup: ofrece alimentos frescos y de calidad en 342 E Thomas Rd, Phoenix, AZ – 85012. Horario: lunes a viernes, 9:00 a 13:45 hs. Contacto: (602) 266-8370.

Gran Valle del Paraíso (Asistencia Comunitaria): 10862 N 32ND St, Phoenix, AZ – 85028. Brinda asistencia de emergencia dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado del Valle del Paraíso.

Despensa de Alimentos First Harvest: 2534 East Greenway Road #107, Phoenix, AZ – 85032. Opera el segundo sábado de cada mes, de 9:00 a 11:00 hs.

Apoyo de los negocios locales

La comunidad empresarial de Phoenix también respondió a la emergencia con iniciativas de apoyo directo a los afectados por la suspensión de SNAP.

Lovebite Dumplings : este local del centro de Phoenix ofrece comidas gratuitas a los titulares de tarjetas EBT/SNAP del 1 al 8 de noviembre, con horario de 11:00 a 16:00 hs.

: este local del centro de Phoenix ofrece comidas gratuitas a los titulares de tarjetas EBT/SNAP del 1 al 8 de noviembre, con horario de 11:00 a 16:00 hs. Baked Chemistry Vegan : ofrece un modelo de "paga lo que puedas" en los mercados de agricultores de Phoenix para hacer las comidas accesibles.

: ofrece un modelo de "paga lo que puedas" en los mercados de agricultores de Phoenix para hacer las comidas accesibles. DoorDash : Colabora con la situación ofreciendo la entrega gratuita de comestibles para los usuarios que realicen pedidos con la tarjeta SNAP EBT.

: Colabora con la situación ofreciendo la entrega gratuita de comestibles para los usuarios que realicen pedidos con la tarjeta SNAP EBT. Restaurante Vegano de Coronado: Ofrecerá burritos y guarniciones gratis durante el mismo periodo crítico, del 1 al 8 de noviembre.

La normalización depende del fin del cierre

Mientras no se resuelva el cierre del gobierno federal, los beneficiarios de SNAP en Arizona deberán depender de la asistencia de estas organizaciones y negocios.

La normalización del flujo de beneficios depende directamente del cese del estancamiento político en Washington, situación que mantiene en vilo la seguridad alimentaria de casi un millón de personas en el estado.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube