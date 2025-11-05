GMSP: La detección oportuna del cáncer de próstata evita la agresividad de los tratamientos oncológicos

Suscríbete a nuestros canales

El panorama oncológico en Venezuela sigue marcado por una preocupante realidad: el cáncer de próstata se consolida como la patología con mayor letalidad entre la población masculina del país. Las proyecciones más recientes son contundentes: se estima que solo durante el año 2024 se registrarán 4.182 decesos a causa de esta enfermedad, una cifra que se traduce en un promedio alarmante de 11 hombres fallecidos al día.

Esta escalada de muertes es una señal de alerta para el sistema de salud. La cifra proyectada para 2024 refleja un incremento notorio en comparación con años anteriores, como el 2022, cuando se reportaron 3.815 fallecimientos. Esta tendencia al alza exige una acción inmediata, con la comunidad médica elevando su voz para enfatizar la importancia de la detección temprana como la estrategia más efectiva para revertir estos números y mejorar significativamente el pronóstico de los pacientes.

El Dr. Jorge Moanack, especialista en Urología del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), destacó la gravedad de la situación, señalando que uno de cada nueve hombres puede verse afectado por esta enfermedad. Un factor crucial que complica el diagnóstico es la naturaleza silenciosa del cáncer de próstata en sus fases iniciales, donde no se manifiestan síntomas, lo que provoca que muchos casos se descubran cuando la enfermedad está avanzada.

"La clave está en los chequeos preventivos. Solo con un diagnóstico a tiempo es posible aplicar un tratamiento curativo con éxito y sin exponer al paciente a mayores riesgos," afirmó el Dr. Moanack.

La Detección a Tiempo

El momento del diagnóstico es determinante para el camino terapéutico. El urólogo Moanack explicó que la identificación precoz de la patología permite optar por una intervención quirúrgica con potencial curativo, evitando la necesidad de recurrir a tratamientos más invasivos como la radioterapia o la quimioterapia. Asimismo, recalcó que los tratamientos en etapas tempranas minimizan los riesgos de efectos secundarios que impactan la calidad de vida, como la disfunción eréctil.

Por ello, los especialistas en Urología son enfáticos: todos los hombres, a partir de los 45 años, deben incorporar a su rutina médica el control anual que incluye el análisis del Antígeno Prostático (total, libre y su relación) junto con el tacto rectal. Para aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata, este despistaje debe adelantarse a los 40 años.

El Dr. Moanack insistió: "El tacto rectal se mantiene como una herramienta diagnóstica fundamental e irremplazable."

Según los resultados de estos exámenes iniciales, el médico determinará si es necesario complementar el estudio con un Eco Prostático o, en casos específicos, con una biopsia.

GMSP Facilita el Acceso a la Salud Prostática

Con el objetivo de acercar estos servicios vitales a más venezolanos, el Grupo Médico Santa Paula ha potenciado su infraestructura con el Centro de Procesamiento de Muestras, lo que garantiza la obtención de resultados con mayor precisión y a precios accesibles.

El especialista del GMSP aseguró que tanto la consulta urológica como los estudios de laboratorio e imagenología están disponibles para la población, reiterando el compromiso de la institución con el bienestar y la salud. El mensaje es claro: la prevención y la consulta médica oportuna son la principal defensa contra esta enfermedad, que no da tregua.

Para promover la conciencia y facilitar el control, durante este mes, el GMSP ha dispuesto tarifas especiales en estudios prostáticos clave:

Perfil Prostático (Antígeno Prostático Total, Antígeno Prostático Libre, Relación PSA libre/PSA total): Precio Especial Fin de Semana: $20 Precio de Lunes a Viernes: $25

(Antígeno Prostático Total, Antígeno Prostático Libre, Relación PSA libre/PSA total):

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica, ofreciendo a sus pacientes y profesionales de la salud herramientas innovadoras, que faciliten el acceso a servicios de calidad.

