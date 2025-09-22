GMSP inaugura quirófanos inteligentes para redefinir la cirugía en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En el dinámico sector de la salud venezolano, la innovación tecnológica es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. En este contexto, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ha dado un paso de gigante al inaugurar un conjunto de quirófanos inteligentes, una iniciativa que marca un antes y un después en la atención quirúrgica del país.

Estos quirófanos de vanguardia no solo mejoran la precisión y la eficiencia de los procedimientos, sino que también elevan los estándares de calidad, un factor muy valorado por los especialistas médicos.

Tecnología de punta para máxima precisión y seguridad

El GMSP ha equipado sus instalaciones con un total de nueve quirófanos, cada uno diseñado para cirugías específicas. Los más avanzados son los llamados "quirófanos inteligentes", destinados a procedimientos laparoscópicos, y que cuentan con tecnología de punta para optimizar cada intervención.

La Licenciada Charlotte Larralde, coordinadora de quirófanos y equipo de instrumentación del GMSP, detalló que estos espacios están equipados con torres laparoscópicas aéreas que integran una fuente de luz, una cámara de alta definición, un equipo de neumoperitoneo para la insuflación abdominal, un sistema LigaSure y un bisturí armónico.

"Estos instrumentos de última generación garantizan la máxima precisión y seguridad, permitiendo a los cirujanos trabajar con una visualización nítida y herramientas avanzadas", afirmó Larralde.

Estos quirófanos funcionan como un sistema integrado: todos los equipos están conectados y se manejan desde una consola central, lo que permite un control milimétrico del procedimiento. De esta manera, los cirujanos pueden visualizar en grandes pantallas de alta resolución toda la información vital del paciente en tiempo real, lo que elimina la necesidad de formatos físicos. La gestión centralizada también permite controlar la iluminación, la ventilación y la documentación de forma digital, asegurando un entorno óptimo y seguro en todo momento.

Equipamiento especializado para cada necesidad

El GMSP también ha implementado salas quirúrgicas altamente especializadas para procedimientos complejos:

Quirófano de Oftalmología: Dispone de un equipo de alta gama como el Facoemulsificador CENTURION® de Alcon , ideal para la cirugía de cataratas, vitrectomías y otros procedimientos complejos, lo que reduce los riesgos y el tiempo de cada intervención.

Sala de Hemodinamia: Equipada con el nuevo Arco en C OEC Elite CFD de General Electric , un equipo de rayos X móvil y completamente digital que ofrece imágenes de alta calidad en tiempo real durante las cirugías. Este dispositivo emite bajas dosis de radiación y es más silencioso, lo que mejora la exactitud y reduce el uso de contraste.

Cirugía cardiovascular y traumatología: Uno de los quirófanos está equipado para cirugías cardiovasculares de gran complejidad, así como para operaciones de trauma, hombro y cadera. La institución también cuenta con un quirófano dedicado exclusivamente a cirugías plásticas.

Excelencia respaldada por Keralty

El equipo quirúrgico del GMSP es un engranaje perfectamente sincronizado, compuesto por instrumentistas, circulantes, anestesiólogos y cirujanos, todos trabajando juntos para una atención fluida y segura.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica, ofreciendo a pacientes y profesionales herramientas innovadoras y de alta calidad.

Para más información, citas o atención en el GMSP, puedes contactar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200. También puedes escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412/0422 CLINICA (2546422).

Visita su página web en www.grupomedicosp.com o síguelos en sus redes sociales como @grupomedicosp en Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads y YouTube.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube