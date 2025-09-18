NetUno celebra 30 años de conexión e innovación en Fitelven 2025

Suscríbete a nuestros canales

Con una trayectoria de tres décadas conectando a los venezolanos, NetUno, empresa líder en telecomunicaciones, se presenta por tercer año consecutivo en la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven). El evento, que se celebra del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas, es el escenario ideal para que la compañía muestre su constante evolución y su compromiso con el futuro del país.

"La feria nos permite mostrar la innovación que hemos logrado en el último año y reafirmar nuestro compromiso con nuestros clientes y el crecimiento de Venezuela", afirmó Óscar Ricci, presidente ejecutivo de NetUno.

Lo que NetUno presentará en Fitelven

En su stand, la empresa exhibirá las innovaciones que han marcado sus 30 años de historia. Los visitantes podrán conocer en detalle sus tres servicios principales: internet, televisión y telefonía, todos soportados por una red de fibra óptica que garantiza la máxima estabilidad y fiabilidad.

Además, NetUno mostrará otras novedades:

BRUNO : Su agente virtual con inteligencia artificial, disponible 24/7 para ofrecer atención personalizada y resolver cualquier requerimiento de los clientes.

NetUno GO: Las nuevas funcionalidades de su servicio de streaming, que permiten disfrutar de lo mejor del entretenimiento en cualquier dispositivo, ya sea un celular, Smart TV, tablet o laptop.

Los asesores de NetUno brindarán atención personalizada en el stand para ayudar a los visitantes a encontrar el plan y servicio que mejor se adapte a sus necesidades, tanto para el hogar como para la empresa.

Un servicio único en Venezuela

"Somos la única empresa en el país que ofrece un servicio combinado de internet, televisión y telefonía a través de fibra óptica, lo que permite a nuestros suscriptores disfrutar de una experiencia robusta de conectividad y entretenimiento", destacó Ricci.

El presidente ejecutivo añadió que los espacios interactivos del stand permitirán a los visitantes conocer de cerca los beneficios de la fibra óptica y cómo impacta positivamente en su experiencia digital. La participación en FITELVEN reafirma el compromiso de NetUno de seguir innovando y siendo un referente en el mercado de las telecomunicaciones.

