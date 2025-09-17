Simple dirá presente en la Fitelven 2025

Suscríbete a nuestros canales

Simple, la marca líder en telecomunicaciones de Venezuela, ha confirmado su participación en Fitelven 2025 (Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela), que se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Durante el evento, la compañía destacará su modelo de negocio, diseñado para transformar la vida de los venezolanos a través de una multiplataforma integral de entretenimiento y conectividad.

Desde su llegada al país en 2020, Simple ha experimentado una evolución constante que la ha posicionado como referente de innovación. Este desarrollo ha ocurrido en etapas clave:

2020-2022: Consolidación de Simpletv. La marca se estableció como un operador líder en televisión satelital, ofreciendo una amplia programación con planes de hasta 211 canales, adaptados a las necesidades de más de 1.5 millones de suscriptores.

2023: Lanzamiento de Simpleplus. Creación de una plataforma de streaming gratuita para todos los clientes de Simpletv, con más de 100 canales y funcionalidades avanzadas como grabación en la nube y contenido bajo demanda. La aplicación ha superado las 300 mil descargas.

2024-2025: Expansión con Simplefibra. Ingreso al mercado de conectividad de alta velocidad, con planes de internet por fibra óptica que van desde 100 Mbps hasta 600 Mbps, y cobertura en 12 estados del país.

Contenido propio y talento nacional

En 2024, Simple lanzó Simple Media, una división especializada en la creación y distribución de contenido original. Esta iniciativa busca promover el talento venezolano y generar empleos en el sector audiovisual. Su producción más destacada hasta la fecha es la miniserie “Las Doñas del Cafetal”, disponible en Simpleplus.

Como un nuevo paso en su estrategia de innovación, Simple presenta a DoñIA, un chatbot inspirado en “Las Doñas del Cafetal”. Creado con talento 100% venezolano, esta herramienta digital permite a los usuarios interactuar de manera amena y cotidiana con la calidez de los personajes de la miniserie.

"Este chatbot nos permite llevar la calidez de nuestra conexión con la audiencia a un entorno digital. Queremos que la experiencia sea tan personal y amigable como si estuvieran conversando directamente con Katerina, Antonieta, Adriana y Dora", comentó Elizabeth Jatem, directora de programación de Simple.

Los detalles sobre el lanzamiento de DoñIA se publicarán pronto en las redes sociales de “Las Doñas del Cafetal” (@lasdonasdelcafetal) y de Simple (@Simple_vzla).

Simplefibra: un impulso a la conectividad del país

El servicio de internet por fibra óptica de Simplefibra se despliega a través de una estrategia que combina infraestructura propia con alianzas estratégicas para optimizar la cobertura. Este enfoque permite acelerar la expansión nacional mientras se mantiene la calidad del servicio. Además, cuenta con un equipo de soporte técnico con horario extendido, que ofrece atención ágil y oportuna.

Simplefibra ofrece cuatro planes de navegación con velocidades desde 100 Mbps hasta 600 Mbps. Los equipos de tecnología Nokia (Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6) garantizan conexiones Wi-Fi estables y de alto rendimiento, con velocidades simétricas ideales para teletrabajo, creación de contenido y videojuegos.

Los usuarios pueden elegir planes de pago de 7, 15 o 30 días, con la opción de adquirir o alquilar el equipo. Actualmente, Simplefibra tiene cobertura en Lara, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Anzoátegui, Bolívar, Barinas, Yaracuy, Monagas, Sucre y Nueva Esparta.

"Nuestro propósito se fortalece a través de los servicios que ofrecemos. Apuntamos a ser los catalizadores del desarrollo tecnológico nacional, generando empleos y contribuyendo al crecimiento de la industria de las telecomunicaciones en Venezuela. Como empresa local, Simple continúa invirtiendo en el país, convencidos de la importancia de impulsar la conexión entre los venezolanos", expresó Eumir Esteban, gerente de producto de Simple.

