Bancaribe impulsa la innovación financiera con la segunda edición de Innovalab

Bancaribe celebró con éxito la segunda edición de Innovalab, su programa de innovación abierta enfocado en fomentar la creatividad y el pensamiento disruptivo entre sus colaboradores. Trece equipos participaron en esta iniciativa, desarrollando soluciones basadas en automatización e inteligencia artificial.

KickBox y Design Thinking: metodologías para transformar el talento interno

Durante once semanas, el programa se ejecutó bajo la metodología KickBox de Adobe, reconocida internacionalmente por promover la innovación corporativa desde adentro. Esta herramienta permitió conectar ideas con soluciones reales, fortaleciendo el compromiso del talento humano y generando impacto directo en los resultados del negocio.

Los participantes contaron además con la mentoría de Claudia Valladares, emprendedora y cofundadora de Impact Hub Caracas, quien aportó su visión estratégica y experiencia en Design Thinking para guiar el desarrollo y validación de los proyectos.

Alianza con la UCAB: innovación colaborativa entre academia y sector financiero

En 2023, Bancaribe amplió el alcance de Innovalab mediante una alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), integrando el programa a la cátedra de innovación y emprendimiento. Esta colaboración permitió que estudiantes universitarios trabajaran junto al banco en el desarrollo de ideas aplicables al sector financiero, fortaleciendo el vínculo entre academia e industria.

Bancaribe Digital: visión multiexperiencia para enfrentar los desafíos del entorno financiero

Con esta iniciativa, Bancaribe reafirma su compromiso con la innovación colaborativa y el desarrollo de soluciones efectivas frente a los retos del entorno financiero actual. Bajo una visión multiexperiencia que integra diseño, tecnología y gestión de datos, el banco busca generar propuestas que conecten con todos sus grupos de interés, consolidando el ecosistema Bancaribe Digital.