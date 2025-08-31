McDonald’s Venezuela llega a 40 años: su puesta es por el talento joven y la producción nacional

Suscríbete a nuestros canales

McDonald’s cumple cuatro décadas en Venezuela y lo celebra con una serie de iniciativas que refuerzan su compromiso con el país. Desde su llegada en 1985, la marca ha sido pionera en el segmento de comida rápida y un motor clave en la formación laboral de miles de jóvenes.

Bajo la operación de Arcos Dorados, el mayor franquiciante de la marca en América Latina y el Caribe, McDonald’s se ha consolidado como un referente de calidad, inclusión y desarrollo social.

Coffee Parties y expansión del aniversario de McDonald´s

Para conmemorar sus 40 años, McDonald’s organizó las Coffee Parties, encuentros que han recorrido ciudades como Barquisimeto, Valencia y Maracay. En estos eventos participaron periodistas, creadores de contenido y clientes fieles, quienes compartieron momentos memorables con la marca.

Debido al éxito de la iniciativa, la cadena decidió extender la celebración durante el resto del año. Nuevas ciudades se sumarán a esta fiesta, permitiendo que más venezolanos vivan la experiencia de aniversario junto a McDonald’s.

Formación juvenil y compromiso social

El empleo joven es uno de los pilares de la estrategia ESG “Receta del Futuro”. A través de MCampus Comunidad, una plataforma gratuita con más de 45 cursos, McDonald’s ha capacitado a más de 4.500 venezolanos hasta el cierre de 2024. Esta herramienta fortalece habilidades clave para el mercado laboral actual.

Además, en alianza con la Fundación Motores por la Paz, la marca impulsó las Olimpiadas Recreativas de Matemática y Lengua. Esta iniciativa benefició a 2.000 estudiantes de primaria y secundaria en Zulia, Barinas, Mérida y Táchira, promoviendo la excelencia académica.

La inclusión también forma parte de su enfoque social. Con el programa “Conectando Talento”, McDonald’s facilita la integración laboral de jóvenes con discapacidad. A través de la Casa Ronald McDonald y la Asociación Buena Voluntad, la compañía brinda apoyo a familias que viajan a Caracas para que sus hijos reciban atención médica. En promedio, 500 familias son atendidas cada año en estos espacios de contención.

Producción local e innovación constante, el compromiso de McDonald's

McDonald’s ha demostrado un firme compromiso con la economía venezolana. Actualmente, el 90% de sus proveedores son nacionales. Esta apuesta por la producción local fomenta el empleo y la innovación en empresas aliadas, fortaleciendo la cadena de valor.

La marca también ha expandido su presencia a 17 estados del país, manteniendo altos estándares en ingredientes y procesos. Recientemente, incorporó al menú el Crispy Chicken Sandwich, jugo Kaito 100% natural y ensaladas con vegetales frescos cultivados en Mérida.

Para reforzar la transparencia, McDonald’s invita a los consumidores a conocer sus operaciones mediante el programa “Puertas Abiertas”. En lo que va de 2025, más de 8.700 personas han recorrido sus cocinas, observando de cerca los procesos de calidad.

