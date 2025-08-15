Guerlain presenta su base Terracotta Le Teint Glow

Suscríbete a nuestros canales

Guerlain, el especialista en texturas sensoriales, ha ampliado su icónica línea Terracotta con una nueva base de maquillaje: Terracotta Le Teint Glow.

Esta base de maquillaje líquida, con un 95% de ingredientes de origen natural, está diseñada para darle a la piel un brillo radiante y saludable. Su fórmula innovadora no solo perfecciona el rostro, sino que también cuida la piel desde el interior.

Características destacadas:

Hidratación profunda: Su fórmula, compuesta en un 56% por agua de neroli, hidrata la piel de forma inmediata y duradera, manteniéndola rellena por 24 horas.

Brillo natural: Contiene perlas que reflejan la luz, iluminando el rostro al instante y creando un aspecto fresco y radiante, como si acabaras de pasar un día al aire libre.

Larga duración: La base ofrece una fijación de 24 horas sin transferirse, manteniendo el color uniforme todo el día.

Para todo tipo de piel: Su fórmula no comedogénica es ideal incluso para pieles secas y sensibles.

Terracotta Le Teint Glow complementa a la perfección la base original Terracotta Le Teint, que ofrece un acabado mate y aterciopelado. Con 30 tonos disponibles, Guerlain se asegura de que cada persona encuentre el tono perfecto para realzar su belleza natural y conseguir un brillo saludable y duradero.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube