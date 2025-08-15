Guerlain presenta su base Terracotta Le Teint Glow

Belleza

Con 30 tonos disponibles, Guerlain se asegura de que cada persona encuentre el tono perfecto

Guerlain, el especialista en texturas sensoriales, ha ampliado su icónica línea Terracotta con una nueva base de maquillaje: Terracotta Le Teint Glow.

Esta base de maquillaje líquida, con un 95% de ingredientes de origen natural, está diseñada para darle a la piel un brillo radiante y saludable. Su fórmula innovadora no solo perfecciona el rostro, sino que también cuida la piel desde el interior.

Características destacadas:

  • Hidratación profunda: Su fórmula, compuesta en un 56% por agua de neroli, hidrata la piel de forma inmediata y duradera, manteniéndola rellena por 24 horas.

  • Brillo natural: Contiene perlas que reflejan la luz, iluminando el rostro al instante y creando un aspecto fresco y radiante, como si acabaras de pasar un día al aire libre.

  • Larga duración: La base ofrece una fijación de 24 horas sin transferirse, manteniendo el color uniforme todo el día.

  • Para todo tipo de piel: Su fórmula no comedogénica es ideal incluso para pieles secas y sensibles.

Terracotta Le Teint Glow complementa a la perfección la base original Terracotta Le Teint, que ofrece un acabado mate y aterciopelado. Con 30 tonos disponibles, Guerlain se asegura de que cada persona encuentre el tono perfecto para realzar su belleza natural y conseguir un brillo saludable y duradero.

