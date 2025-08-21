Empire Keeway patrocina los eventos más importantes del ciclismo

Suscríbete a nuestros canales

Empire Keeway (EK) se convirtió en el motor que impulsa el ciclismo profesional en Venezuela. Tras años sin un patrocinador estelar, la Vuelta al Táchira recuperó ese respaldo con la marca líder en ensamblaje de motocicletas del país. En su edición número 60, celebrada en 2025, EK asumió el rol de auspiciante principal. La empresa confirmó que repetirá como patrocinador exclusivo en 2026, fortaleciendo su vínculo con la competencia más emblemática de Suramérica.

Alirio Plaza, Gerente Ejecutivo de Comercialización de EK, destacó el compromiso de la marca: “Nuestra competencia es con nosotros mismos. Queremos superarnos como líderes del mercado y agradecer al venezolano por elegirnos”. EK no solo apoya la Vuelta al Táchira, también participa activamente en los eventos ciclistas más relevantes del país.

Empire Keeway regresa a la Vuelta al Táchira

Del 13 al 17 de agosto, se celebró la edición 52 de la Vuelta de la Juventud Empire Keeway. Esta competencia reunió a los mejores ciclistas juveniles de Venezuela y Colombia. Doce clubes, incluyendo una escuadra colombiana, se enfrentaron en un evento que sirvió como vitrina para el talento emergente.

Rikeyberth Alvarado, del equipo Venezuela País de Futuro, se coronó campeón tras una actuación impecable. Andrés López y Carlos Quintero completaron el podio. La Vuelta de la Juventud EK demostró que el futuro del ciclismo está en marcha, y lo hace sobre dos ruedas impulsadas por EK.

EK recorre Venezuela junto al deporte nacional

Del 7 al 14 de septiembre, los corredores de la edición 62 de la Vuelta a Venezuela vestirán la camiseta EK. La competencia recorrerá ocho etapas por Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Aragua y Caracas. EK refuerza su presencia como patrocinador oficial, no solo en el ciclismo, sino también en la Liga FUTVE, la Superliga Profesional de Baloncesto y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La marca lleva más de 22 años produciendo motocicletas en Venezuela bajo el respaldo de Keeway Motor Group. Su portafolio incluye 15 modelos lanzados en los últimos 10 meses, además de bicicletas eléctricas Benelli. Con más de 160 concesionarios, EK ofrece repuestos, accesorios originales y servicio técnico en todo el país.

EK no solo mueve a los moteros. También impulsa a los ciclistas, a los fanáticos y a todos los que viven el deporte con pasión. Porque en Venezuela, el camino se recorre mejor sobre una EK.

CON INFORMACION DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube