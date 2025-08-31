Mémé by Eric Martin celebra tres años con nuevos panes de masa madre en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Mémé by Eric Martin cumplió tres años en Los Palos Grandes y lo festeja con una propuesta irresistible: tres nuevos panes de masa madre que elevan la experiencia del sándwich artesanal. La tienda, reconocida por su enfoque en calidad y sabor, lanza estas opciones como parte de su compromiso con la innovación panadera.

Mémé by Eric Martin: panes diseñados para rellenar sin perder estructura

Eric Martin presenta tres variedades que destacan por su miga densa y corteza sabrosa. El primero es el pan de pagés blanco, con baja hidratación y textura compacta. Esta estructura lo convierte en el soporte ideal para rellenos intensos. Martin lo describe como el acompañante perfecto para jamón serrano y aceite de oliva, gracias a su capacidad de absorción sin desmoronarse.

La segunda opción es un pan integral con mayor fibra y humedad, pero mantiene la firmeza necesaria para rellenos sustanciosos. Su sabor profundo lo hace ideal para quienes buscan una experiencia más robusta.

La tercera propuesta es un pan integral multicereal, cargado de semillas que aportan aroma y textura. Cada mordida ofrece una experiencia sensorial completa. Martin lo considera una síntesis de lo mejor de los tres estilos, adaptándose a distintos gustos y momentos del día.

Hidratación controlada para una miga funcional

A diferencia de los panes más hidratados que dominan el mercado caraqueño, los nuevos panes de Mémé se caracterizan por una miga más tupida. Esta decisión técnica responde a una necesidad práctica: mejorar la experiencia del sándwich. La estructura firme evita que los ingredientes se deslicen, garantizando bocados más satisfactorios.

Martin ha diseñado estos panes pensando en la funcionalidad sin sacrificar sabor. La corteza crujiente complementa la suavidad interior, creando un balance perfecto entre textura y resistencia.

Mémé by Eric Martin: productos disponibles para llevar y disfrutar en casa

Además de formar parte del menú de sándwiches en tienda, los nuevos panes estarán disponibles para llevar. Esto permite a los clientes replicar la experiencia gourmet en casa, extendiendo la celebración del aniversario a cada mesa caraqueña.

Con esta propuesta, Mémé by Eric Martin reafirma su liderazgo en panadería artesanal, apostando por productos que combinan técnica, sabor y versatilidad. La tienda continúa elevando el estándar del pan en Caracas, consolidando su reputación como referente de calidad.

Dirección: Sexta transversal, entre Tercera y Cuarta avenida, Los Palos Grandes, Caraca. Horario: lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Instagram: @memecroix

